Хави оценил выступление Френки Де Йонга в текущем сезоне

Главный тренер «Барселоны» высказался о текущем уровне игры полузащитника .

Мы видим лучшую версию Френки с того момента, как я и мой штаб прибыли в «Барселону». Де Йонг здорово себя проявляет в атаке и обороне, он уверен в своих силах. Мы рады, что он с нами.