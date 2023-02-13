Хави оценил выступление Френки Де Йонга в текущем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о текущем уровне игры полузащитника Френки Де Йонга.
Мы видим лучшую версию Френки с того момента, как я и мой штаб прибыли в «Барселону». Де Йонг здорово себя проявляет в атаке и обороне, он уверен в своих силах. Мы рады, что он с нами.
Ранее по этой теме дал комментарий президент «Барселоны».
Френки сейчас очень хорош
В команде два игрока которые себя не жалеют получением травы - это Френки и Гави
Многие при Хави прибавили
Френки сейчас очень хорош
В команде два игрока которые себя не жалеют получением травы - это Френки и Гави
Многие при Хави прибавили