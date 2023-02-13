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Хави оценил выступление Френки Де Йонга в текущем сезоне

сегодня, 18:13

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о текущем уровне игры полузащитника Френки Де Йонга.

Мы видим лучшую версию Френки с того момента, как я и мой штаб прибыли в «Барселону». Де Йонг здорово себя проявляет в атаке и обороне, он уверен в своих силах. Мы рады, что он с нами.

Ранее по этой теме дал комментарий президент «Барселоны».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:10
Пусть хвалят, хоть до бесконечности.
3ton
3ton
сегодня в 20:04
Френки сейчас безоговорочный игрок основы.
Френки сейчас очень хорош
В команде два игрока которые себя не жалеют получением травы - это Френки и Гави
Многие при Хави прибавили
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:27
Может быть и разыграется,и оправдает авансы.
Гость
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