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Хави Симонс скучает по Парижу

сегодня, 19:09

Полузащитник ПСВ Хави Симонс надеется вернуться в Париж в будущем. Ранее игрок выступал за ПСЖ.

Я скучаю по Франции. Париж великолепен, настоящий мегаполис. Я скучаю еще и потому, что Эйндховен гораздо тише.

Ранее сообщалось, что ПСВ хочет продлить контракт с футболистом.

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УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:56
Не стоит Хави в Париж возвращаться, на лавку присядет. Лучше пусть в ПСВ развивается.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:36
Справедливость каждый понимает по-своему..
В футболе, к примеру, чем чаще игрок выходит на поле, тем выше у него шансы отличиться. Гол там забить или каким другим результативным действием отметиться.
Тут аксиома простая. Чем больше играешь, тем выше шансы на успех. И это несомненно справедливо.
Так и на сайте. Чем больше времени юзер уделяет ресурсу, чем больше комментариев оставляет, тем выше его шансы на итоговую победу. Что же тут несправедливого?
Ну а если времени не хватает или есть какие-то другие дела, тут уж ничего не попишешь. Можно раз в неделю с друзьями во дворе мячик погонять, в своё удовольствие.
Но рассчитывать, что за это Кубок Чемпионов торжественно вручат или медальку на шею не повесят - просто нелепо.

shlomo
shlomo
сегодня в 19:27
Наверное не только по городу Париж он скучает...:)))
Гость
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