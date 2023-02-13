Хави Симонс скучает по Парижу

Полузащитник ПСВ надеется вернуться в Париж в будущем. Ранее игрок выступал за ПСЖ .

Я скучаю по Франции. Париж великолепен, настоящий мегаполис. Я скучаю еще и потому, что Эйндховен гораздо тише.