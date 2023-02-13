Хави Симонс скучает по Парижу

Полузащитник ПСВ Хави Симонс надеется вернуться в Париж в будущем. Ранее игрок выступал за ПСЖ.
Я скучаю по Франции. Париж великолепен, настоящий мегаполис. Я скучаю еще и потому, что Эйндховен гораздо тише.
Ранее сообщалось, что ПСВ хочет продлить контракт с футболистом.
В футболе, к примеру, чем чаще игрок выходит на поле, тем выше у него шансы отличиться. Гол там забить или каким другим результативным действием отметиться.
Тут аксиома простая. Чем больше играешь, тем выше шансы на успех. И это несомненно справедливо.
Так и на сайте. Чем больше времени юзер уделяет ресурсу, чем больше комментариев оставляет, тем выше его шансы на итоговую победу. Что же тут несправедливого?
Ну а если времени не хватает или есть какие-то другие дела, тут уж ничего не попишешь. Можно раз в неделю с друзьями во дворе мячик погонять, в своё удовольствие.
Но рассчитывать, что за это Кубок Чемпионов торжественно вручат или медальку на шею не повесят - просто нелепо.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZMC3SYZ59M
В футболе, к примеру, чем чаще игрок выходит на поле, тем выше у него шансы отличиться. Гол там забить или каким другим результативным действием отметиться.
Тут аксиома простая. Чем больше играешь, тем выше шансы на успех. И это несомненно справедливо.
Так и на сайте. Чем больше времени юзер уделяет ресурсу, чем больше комментариев оставляет, тем выше его шансы на итоговую победу. Что же тут несправедливого?
Ну а если времени не хватает или есть какие-то другие дела, тут уж ничего не попишешь. Можно раз в неделю с друзьями во дворе мячик погонять, в своё удовольствие.
Но рассчитывать, что за это Кубок Чемпионов торжественно вручат или медальку на шею не повесят - просто нелепо.