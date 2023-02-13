Бензема: «Если ты думаешь только о том, как забить, ты не умеешь играть»

Нападающий «Реала» считает, что игроки атакующего плана должны уметь не только забивать голы.

Если во время матча ты думаешь только о том, как забить гол, то тебе стоит наткнуться на хороших защитников, и всё закончится. Тогда можно сказать, что ты не умеешь играть в футбол: не умеешь играть в касание, двигаться. Ты думаешь только о том, чтобы забить.