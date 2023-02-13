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Бензема: «Если ты думаешь только о том, как забить, ты не умеешь играть»

сегодня, 10:43

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что игроки атакующего плана должны уметь не только забивать голы.

Если во время матча ты думаешь только о том, как забить гол, то тебе стоит наткнуться на хороших защитников, и всё закончится. Тогда можно сказать, что ты не умеешь играть в футбол: не умеешь играть в касание, двигаться. Ты думаешь только о том, чтобы забить.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:50
Это укол в адрес Роналду.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:53
Искреннее высказывание о себе!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 13:16
Похоже, на эти грабли и наступил Роналду.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 11:57
И это всё про Гешу..
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:27
Вот те мяч,и вот ворота-
путь проложен в рай земной;
если думать неохота-
забивай хоть головой.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:06
Надо думать об успехах всей команды
протон
протон
сегодня в 10:59
Получается, сегодня Бензема стал некрасивым?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:45
Кого-то он мне напоминает.
Гость
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