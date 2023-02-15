Нападающий «Баварии» установил рекорд ЛЧ по числу побед в первых 50 матчах

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман принёс команде победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (1:0).
Для француза эта победа стала 39-й в 50 матчах в турнире. У Комана наибольшее количество выигранных встреч в первых 50 матчах ЛЧ среди всех футболистов.
Так как Бавария из года в год проходит групповые раунды ЛЧ последние 3-4 сезона 95 процентов побед. В последних 4 сезонах в группе с 24 матчей у них лишь 1 ничья, а то все победы! То просто Коману подфартило в такой момент играть именно в этой команде. С которой грех не ставить как командные так и индивидуальные рекорды. Которые кстати в будущем будет архи сложно превзойти!
Так как Бавария из года в год проходит групповые раунды ЛЧ последние 3-4 сезона 95 процентов побед. В последних 4 сезонах в группе с 24 матчей у них лишь 1 ничья, а то все победы! То просто Коману подфартило в такой момент играть именно в этой команде. С которой грех не ставить как командные так и индивидуальные рекорды. Которые кстати в будущем будет архи сложно превзойти!