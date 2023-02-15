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Нападающий «Баварии» установил рекорд ЛЧ по числу побед в первых 50 матчах

вчера, 11:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман принёс команде победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (1:0).

Для француза эта победа стала 39-й в 50 матчах в турнире. У Комана наибольшее количество выигранных встреч в первых 50 матчах ЛЧ среди всех футболистов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:10
Коман-главный могильщик ПСЖ ,в очередной раз великолепно проделавший свою работу.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:08, ред.
Рекорд очень достойный внимание. Хотя если учитывать в какой команде играет рекордсмен то это и не странно.
Так как Бавария из года в год проходит групповые раунды ЛЧ последние 3-4 сезона 95 процентов побед. В последних 4 сезонах в группе с 24 матчей у них лишь 1 ничья, а то все победы! То просто Коману подфартило в такой момент играть именно в этой команде. С которой грех не ставить как командные так и индивидуальные рекорды. Которые кстати в будущем будет архи сложно превзойти!
agent Smith
agent Smith
вчера в 13:38
Каких только рекордов нет. Был бы человек, а рекорд придумаем.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 12:24
Бавария до сих пор играет на опыте после матча с Ростовом
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:02
Покатал вчерась своих коллег... Покатал, как пассажиров премиум класса...)
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