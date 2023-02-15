ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в концовке контрольного матча

ЦСКА обыграл «Динамо» (2:1) в товарищеском матче.
На 31-й минуте первый гол в игре забил защитника «Динамо» Эли Даса. На 56-й минуте Милан Гайич сравнял счёт. На 57-й минуте красную карточку получил защитник «армейцев» Виллиан Роша. На 88-й минуте полузащитник ЦСКА Хесус Медина принёс победу своей команде.
Кому нужны отрезки по 30 минут в каждой игре. И Смолов, и Тюкавин, И Грулев, и Гладышев, и Ласкальт, и другие играли понемногу и утром и вечером. Но ведь игрок должен выдерживать полный матч. В начале подготовки это понятно и допустимо, а в конце мне непонятно совсем.
Про данную игру могу сказать коротко. Игры нет ни у ЦСКА, ни у Динамо. Особенно на фоне ЛЧ.
Кому нужны отрезки по 30 минут в каждой игре. И Смолов, и Тюкавин, И Грулев, и Гладышев, и Ласкальт, и другие играли понемногу и утром и вечером. Но ведь игрок должен выдерживать полный матч. В начале подготовки это понятно и допустимо, а в конце мне непонятно совсем.
Про данную игру могу сказать коротко. Игры нет ни у ЦСКА, ни у Динамо. Особенно на фоне ЛЧ.
Чалов упустил отличный момент в первом тайме и был заменён.
Проход Карраскаля с обводкой двух защитников и пас на Мелину принёс победу ЦСКА. Хорошая игра, жаль, что Игорь Дивеев получил травму.
Чалов упустил отличный момент в первом тайме и был заменён.
Проход Карраскаля с обводкой двух защитников и пас на Мелину принёс победу ЦСКА. Хорошая игра, жаль, что Игорь Дивеев получил травму.
Все-таки, скажи, какой смысл выпускать Смолова, Макарова Грулева, Тюкавина, Гладышева и других ведущих дважды в день по 30-40- мин, в лучшем случае по тайму?
Да еще и в конце подготовки, когда пора рисунок игры формировать и связи устанавливать. Это новая тактическая фишка серба?
Все-таки, скажи, какой смысл выпускать Смолова, Макарова Грулева, Тюкавина, Гладышева и других ведущих дважды в день по 30-40- мин, в лучшем случае по тайму?
Да еще и в конце подготовки, когда пора рисунок игры формировать и связи устанавливать. Это новая тактическая фишка серба?