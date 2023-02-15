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ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в концовке контрольного матча

вчера, 18:55
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА обыграл «Динамо» (2:1) в товарищеском матче.

На 31-й минуте первый гол в игре забил защитника «Динамо» Эли Даса. На 56-й минуте Милан Гайич сравнял счёт. На 57-й минуте красную карточку получил защитник «армейцев» Виллиан Роша. На 88-й минуте полузащитник ЦСКА Хесус Медина принёс победу своей команде.

ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в концовке контрольного матча

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ баск (раскрыть)
сегодня в 01:06
Думаю да , Йоканович решил пойти путём Абаскаля и присматривается к различным сочетаниям . Только вот интересно ,с каким успехом это у него будет получаться ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:27
Мну уже выражал сомнение по поводу формулы тренировочных игр Динамо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:45
Даже в товарняках радуюсь победам Армейцев, Медина красава!
lotsman
lotsman
вчера в 21:19
Ожидал от армейцев лучшей игры. Но для контрольного матча нормально, есть над чем работать.
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:02
Тактические фишки Йокановича в части сочетаний игроков и игровых связей пока что большая загадка..

На мой взгляд, он до сих пор знакомится с командой и пытается определить возможности игроков и их границы, хотя эту задачу он мог бы уже и решить, времени для этого у него было достаточно за время работы в клубе.
112910415
112910415
вчера в 20:05
всё ближе настоящие сражения ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
Первый матч был чуть поживее, за счет того. что Алания все-таки пониже классом, но качество, как и у этой игры было очень низким.

Все-таки, скажи, какой смысл выпускать Смолова, Макарова Грулева, Тюкавина, Гладышева и других ведущих дважды в день по 30-40- мин, в лучшем случае по тайму?

Да еще и в конце подготовки, когда пора рисунок игры формировать и связи устанавливать. Это новая тактическая фишка серба?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:52
...а "Динамо" тоже бежит? Все бегут...в неизвестность.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:37
Вот Он армейский характер и воля к Победе...
sova147
sova147 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:30
Плохо что пошли травмы, здоровье нужно беречь
баск
баск
вчера в 19:29
Первый сегодняшний матч Динамо посмотреть не удалось, в кои-то веки.
А этот не понравился, причём в исполнении обеих сторон..

Всё медленно, туповато, в ряде случаев откровенно лениво.
То ли всё ещё под нагрузками, то ли береглись, то ли просто близкие по силам соперники не особенно стремились к победе в таком матче.
Хотя одному из них она всё же досталась..)

Из рабочих моментов последних товарняков Динамо отметил бы следующие-

1. На позиции ЛЗ в основе состава Йоканович, видимо, видит Скопинцева отчётливее, чем Лаксальта.
Ну, оно и понятно, Лаксальт игрок сильный, но на протяжении всего своего
периода в Динамо он больше лечится, чем играет;
2. Йоканович как-то уж очень слишком расчитывает на Гагнидзе, тогда как Лука,
на мой взгляд, остановился в развитии.

Что ж, через неделю возобновление сезона, посмотрим, как вкатятся, там у нас
целая суперсерия с Самарой- спасибо организаторам соровнований, чтоб они были здоровы..))
dok66
dok66
вчера в 19:29
Товарняк , он и есть товарняк . Делать какие-то выводы очень рано .
протон
протон
вчера в 19:19
Главное, чтобы к старту чемпионата все форму набрали и без травм!
drug01
drug01
вчера в 19:13
Толковая победа Цска которые проигрывали 0:1 удачи дальше
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:11, ред.
Победа имени Хорхе Карраскаля.

Чалов упустил отличный момент в первом тайме и был заменён.

Проход Карраскаля с обводкой двух защитников и пас на Мелину принёс победу ЦСКА. Хорошая игра, жаль, что Игорь Дивеев получил травму.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:08, ред.
Мне совсем непонятен смысл таких игр, я имею ввиду Динамо. По две игры в день, когда никто из основы реально не сыграл полный матч. Разве что Сазонов.

Кому нужны отрезки по 30 минут в каждой игре. И Смолов, и Тюкавин, И Грулев, и Гладышев, и Ласкальт, и другие играли понемногу и утром и вечером. Но ведь игрок должен выдерживать полный матч. В начале подготовки это понятно и допустимо, а в конце мне непонятно совсем.

Про данную игру могу сказать коротко. Игры нет ни у ЦСКА, ни у Динамо. Особенно на фоне ЛЧ.
Capral
Capral
вчера в 19:03
4 пенальти за два дня, ДЫРЯВАЯ ЦЗ и полный АНТИФУТБОЛ- это всё, что может предложить Йоканович???!!! Я очень надеялся, этой весной увидеть настоящее ДИНАМО. Где оно?! Кстати, сегодня ночью, у ДИНАМО не запланирована третья по счету игра? У меня даже нет желания, что-то еще писать...

всем известна моя симпатия и уважение к Йокановичу. Но, я не вижу его работу.
FruttyPups
FruttyPups ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:02
спасибо, исправили.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:00
ЦСКА вдесятером вырвал победу у «Динамо» в концовке контрольного матча
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1344759/cska-dinamo 15.02.2023
Это ошибка. После удаления Роши на поле вышел Лукин (по договоренности) и ЦСКА играли в полном составе. Исправьте пожалуйста заголовок.
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