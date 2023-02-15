«Милан» одолел «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Победный мяч на свой счет записал Браим Диас на 7-й минуте.
Ответный поединок назначен на 8 марта.
«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Победный мяч на свой счет записал Браим Диас на 7-й минуте.
Ответный поединок назначен на 8 марта.
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PS Может Тоттенхэм способен и на камбек.
PS Может Тоттенхэм способен и на камбек.
Даже не сомневаюсь!
Даже не сомневаюсь!