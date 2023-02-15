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«Милан» одолел «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

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Milan199675
Milan199675
сегодня в 12:28
Многие пишут, что у Тоттенхэма не играли несколько ведущих игроков. Справедливости ради нужно учитывать, что и у Милана не играли основные игроки Меньян, Томори и Беннасер. Надеюсь в ответной игре все игроки будут на месте, как и Милана, так и у Тоттенхэма.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:13
Льерис, Ромеро, Бентанкур, Хейбьерг... к 8 Марта кто то встанет в строй и Милан....
Прохорович
Прохорович
сегодня в 10:25
Победу россонери!
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 10:20


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DXTK
DXTK
сегодня в 10:13
Да, тут понятно Конте никогда не умел играть в еврокубках, 1/8 для Тоттенхэма это потолок. Милан нужно поздравить с победой, которую ждали порядка 10 лет, такому клубу необходимо выходить дальше, статус обязывает.

PS Может Тоттенхэм способен и на камбек.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 09:14
На самом деле это была игра двух средних команд, любая из них будет желанным соперником в 1/4 финала
ДСА
ДСА
сегодня в 08:50
У Тоттэнхема все шансы дома взять реванш.
протон
протон
сегодня в 08:30
Милан порадовал энергией. Просто врубили 4 передачу с самого начала, переключая на пятую. Мне очень понравилось, это был шикарный футбол.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:28
Тоттенхэму оказалось тяжело без основных игроков центра поля – Бентанкура (травмирован до конца сезона) и Хёйбьерга (дисквалифирован из-за перебора жёлтых)..... Скипп и Сарр явно не дают того объёма работы на поле.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:25
Тяжко будет Милану в гостях...шпоры костьми лягут
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:23
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 08:16
    Еще дней десять назад я бы рискнул предположить, что тоттенхэм был бы фаворитом пары с небольшим перевесом, т.к Милан ужасно начал этот год и команды долго не могла найти свою прежнюю игру. Тоттенхэм тоже не сказать что прям рвет и мечет в АПЛ, но все же командная игра шпор была лучше. Но за неделю до игры, шпоры лишились трех основных игроков, Льерис,Ромеро и Бентанкур выбыли из-за травм, а плюс ко всему еще и Хейбьерг был дисквалифицирован, так что все эти события делали уже перевес на сторону Милана. Игра выдалась не зрелищной с большим количеством единоборств и фолов.....спасибо хотя бы Милану за быстрый гол!
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 05:40
    Дома шпоры дадут бой итальянцам!
    Даже не сомневаюсь!
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 05:19
    Всем понятно, что ещё не чего не решено
    6efexs62dxrw
    6efexs62dxrw
    сегодня в 03:42
    Милану просто повезло, что в ТТХ нет яркого лидера.
    faneng
    faneng
    сегодня в 02:05
    Я рад, я хочу, чтоб в Европе снова был сильный Милан. Все же - удивительно подумать, Европа уже около 15 лет живет без Милана. Т.е. в Лиге чемпионов 15 лет Милана практически нет, а ведь Милан - второй после Реала по количеству Кубков чемпионов. И в 1990-2000-х годах Милан в ЛЧ был на первых ролях.
    monah-10
    monah-10
    сегодня в 01:49
    Ой красавцы, теперь только на ничью бы не играть в Англии.
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 01:40
    Молодцы,если честно не ожидал
    Гость
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