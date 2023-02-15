«Локомотив» разгромил клуб из ОАЭ в товарищеском матче

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вчера, 18:37

«Локомотив» обыграл команду «Фурсан Испания» (5:0) в товарищеском матче.

На 30-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили. На 49-й минуте Франсуа Камано удвоил преимущество московского клуба. На 53-й минуте Иван Игнатьев довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте Дмитрий Баринов отправил четвёртый гол в ворота испанской команды, а на 67-й минуте Игнатьев оформил дубль.