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«Локомотив» разгромил клуб из ОАЭ в товарищеском матче

вчера, 18:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб Фурсан Испания (Дубай)Фурсан ИспанияМатч завершен

«Локомотив» обыграл команду «Фурсан Испания» (5:0) в товарищеском матче.

На 30-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили. На 49-й минуте Франсуа Камано удвоил преимущество московского клуба. На 53-й минуте Иван Игнатьев довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте Дмитрий Баринов отправил четвёртый гол в ворота испанской команды, а на 67-й минуте Игнатьев оформил дубль.

«Локомотив» разгромил клуб из ОАЭ в товарищеском матче

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Локомотив»
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:07
На третьем этапе подготовки Локомотив сразится с Реал Мадрид из Монголии ! ))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:20
А дзюба что не забил...?..)
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:05
Роналду играл ?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:42
Изначально в названии статьи он был из Сегунды!
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:34
Какой раз с начала этого сезона я слышу это....Раз седьмой
Loko57
Loko57
вчера в 20:28
Вот это их Дзюба мотивировал... Ну теперь РПЛ держись)))))))
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:05
Футбольный клуб Фурсан Испания (Дубай)
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:34
Просто гостеприимные.
makkie
makkie
вчера в 19:08
Фурсан Испания... а точно клуб из ОАЭ, не из Сегунды?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:57
Слабые команды,вот и счет большой.
112910415
112910415
вчера в 18:56
славно порезвились
Варвар7
Варвар7 ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 18:56
Всё начинается с малого, ключевое слово -"Начинает".
XtraDigger
XtraDigger ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:53
С легкой руки редактора) в названии Испания есть, значит будет испанским))
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:49
Обыграть клуб с Дубая это уверенность?
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 18:48, ред.
Пусть Зенит и Локо громят всяких ноунеймов из Саудовской Аравии и Ирана, на РПЛ запал уже испарится, одни слетят с первой строчки, вторые в ФНЛ
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:46, ред.
Это с каких это пор клуб из ОАЭ стал Испанским?!)))
Ну и так, к слову, стоимость клуба 25 тыс €, это меньше чем месячная зарплата Дзюбы!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:45
Локо начинает набирать уверенность.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:42
Красивый счет. Очень.
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