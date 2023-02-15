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«Динамо» обыграло «Аланию» в результативном товарищеском матче

вчера, 12:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Динамо» выиграло у «Алании» в товарищеском матче (3:2).

«Бело-голубые» вышли вперёд на 9-й минуте усилиями Арсена Захаряна. Константин Тюкавин на 37-й удвоил преимущество москвичей. Батраз Гурциев на 45+6-й с пенальти сократил отставание владикавказцев. Артур Галоян также с одиннадцатиметрового на 57-й сравнял счёт. Победу «Динамо» принёс Вячеслав Грулёв на 64-й минуте.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:39
Это не более чем товарняк, Но играли грубовато...
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 13:05
Стартовый состав московского «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Маричаль, Майсторович, Лаксальт, Александров, Гладышев, Сулаквелидзе, Захарян, Грулёв, Тюкавин.

Запасные: Будачёв, Купцов, Даса, Фернандес, Осокин, Сазонов, Скопинцев, Бессмертный, Бегун, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Зазвонкин, Шагиахметов, Макаров, Боков, Смолов, Нгамалё.

Даниил Лесовой и Матиас Норманн не сыграют сегодня по решению медицинского штаба.
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