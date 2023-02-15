«Динамо» обыграло «Аланию» в результативном товарищеском матче

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вчера, 12:57

«Динамо» выиграло у «Алании» в товарищеском матче (3:2).

«Бело-голубые» вышли вперёд на 9-й минуте усилиями Арсена Захаряна. Константин Тюкавин на 37-й удвоил преимущество москвичей. Батраз Гурциев на 45+6-й с пенальти сократил отставание владикавказцев. Артур Галоян также с одиннадцатиметрового на 57-й сравнял счёт. Победу «Динамо» принёс Вячеслав Грулёв на 64-й минуте.