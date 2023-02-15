«Динамо» обыграло «Аланию» в результативном товарищеском матче

«Динамо» выиграло у «Алании» в товарищеском матче (3:2).
«Бело-голубые» вышли вперёд на 9-й минуте усилиями Арсена Захаряна. Константин Тюкавин на 37-й удвоил преимущество москвичей. Батраз Гурциев на 45+6-й с пенальти сократил отставание владикавказцев. Артур Галоян также с одиннадцатиметрового на 57-й сравнял счёт. Победу «Динамо» принёс Вячеслав Грулёв на 64-й минуте.
Запасные: Будачёв, Купцов, Даса, Фернандес, Осокин, Сазонов, Скопинцев, Бессмертный, Бегун, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Зазвонкин, Шагиахметов, Макаров, Боков, Смолов, Нгамалё.
Даниил Лесовой и Матиас Норманн не сыграют сегодня по решению медицинского штаба.
Запасные: Будачёв, Купцов, Даса, Фернандес, Осокин, Сазонов, Скопинцев, Бессмертный, Бегун, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Зазвонкин, Шагиахметов, Макаров, Боков, Смолов, Нгамалё.
Даниил Лесовой и Матиас Норманн не сыграют сегодня по решению медицинского штаба.