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Холанд: «Мы снова в гонке»

вчера, 08:44
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о победе «горожан» над «Арсеналом» в матче АПЛ (3:1).

«Сити» – это «мы», а не «я». Мы – победители, так что можно сказать, что это была чемпионская игра.

В перерыве Пеп сделал небольшие изменения – в конце концов, у нас есть футболисты высшего класса, и мы должны использовать способности каждого игрока, и сегодня мы сделали это. Нам нужно чаще играть подобным образом, и это то, что мы сегодня сделали – я горжусь каждым из парней и очень счастлив быть здесь.

Мы все согласны с тем, что «Арсенал» был лучшим клубом в этом сезоне, поэтому играть против них на выезде тяжело, – но мы провели замечательную игру и взяли три очень важных балла. Мы снова в гонке.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:19
Надеюсь его обойдут травмы и он откроет окно и покажет нам космос
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:03
Тем интереснее.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:29
Хороший был матч и Арсенал не выдержал чемпионской гонки.
ДСА
ДСА
вчера в 09:19
Теперь уже не просто в гонке, а впереди нее.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:13
У арсенала игра в запасе и впереди игр немало. Наврядли это была чемпионская игра
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Serik888 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
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