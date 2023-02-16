Холанд: «Мы снова в гонке»

Нападающий «Манчестер Сити» высказался о победе «горожан» над «Арсеналом» в матче АПЛ (3:1).

«Сити» – это «мы», а не «я». Мы – победители, так что можно сказать, что это была чемпионская игра.

В перерыве Пеп сделал небольшие изменения – в конце концов, у нас есть футболисты высшего класса, и мы должны использовать способности каждого игрока, и сегодня мы сделали это. Нам нужно чаще играть подобным образом, и это то, что мы сегодня сделали – я горжусь каждым из парней и очень счастлив быть здесь.

Мы все согласны с тем, что «Арсенал» был лучшим клубом в этом сезоне, поэтому играть против них на выезде тяжело, – но мы провели замечательную игру и взяли три очень важных балла. Мы снова в гонке.