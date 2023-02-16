Конте вынужден задержаться в Италии после перенесённой операции

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря. После гостевого матча против «Милана» в Лиге чемпионов (0:1) специалист был вынужден остаться в Италии. В заявлении лондонского клуба сказано:
После проведённого вчера в Италии планового послеоперационного осмотра Антонио Конте останется в доме своей семьи, чтобы восстановиться от недавней операции. Здоровье превыше всего, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини возьмёт на себя обязанности тренера первой команды.
Скорейшего выздоровления Антонио!
Скорейшего выздоровления Антонио!