Конте вынужден задержаться в Италии после перенесённой операции

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вчера, 16:08

Главный тренер «Тоттенхэма» перенес операцию по удалению желчного пузыря. После гостевого матча против «Милана» в Лиге чемпионов (0:1) специалист был вынужден остаться в Италии. В заявлении лондонского клуба сказано: