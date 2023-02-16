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Конте вынужден задержаться в Италии после перенесённой операции

вчера, 16:08

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря. После гостевого матча против «Милана» в Лиге чемпионов (0:1) специалист был вынужден остаться в Италии. В заявлении лондонского клуба сказано:

После проведённого вчера в Италии планового послеоперационного осмотра Антонио Конте останется в доме своей семьи, чтобы восстановиться от недавней операции. Здоровье превыше всего, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини возьмёт на себя обязанности тренера первой команды.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44
Операция серьёзная. Восстанавливаться надо внимательно, избегая осложнений, Здоровья!
DXTK
DXTK
вчера в 18:44
Уже подискивает себе новый клуб
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:39
Самое главное в этой ситуации, это здоровье.
Скорейшего выздоровления Антонио!
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:19
Здоровье на первом месте
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:19
Тут здоровье превыше всего, клубу придется потерпеть.
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