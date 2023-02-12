Холанд получил удар в бедро и был заменён в перерыве матча с «Астон Виллой»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил удар в бедро, столкнувшись с вратарём «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом в первом тайме матча 23-го тура АПЛ (3:1).
Норвежец был заменён в перерыве. Сообщается, что решение было принято в качестве меры предосторожности. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал:
Холанд получил сильный удар, ему было некомфортно. При счёте 3:0 мы не хотели рисковать. Посмотрим и оценим его состояние в ближайшие дни. Если он не будет готов сыграть с «Арсеналом», мы проведём ещё один матч без него. Надеюсь, он будет готов.
Скрин только из моей группы. В остальных идентично. Думаете что будет иначе?
Скрин только из моей группы. В остальных идентично. Думаете что будет иначе?