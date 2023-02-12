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Холанд получил удар в бедро и был заменён в перерыве матча с «Астон Виллой»

вчера, 23:28

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил удар в бедро, столкнувшись с вратарём «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом в первом тайме матча 23-го тура АПЛ (3:1).

Норвежец был заменён в перерыве. Сообщается, что решение было принято в качестве меры предосторожности. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал:

Холанд получил сильный удар, ему было некомфортно. При счёте 3:0 мы не хотели рисковать. Посмотрим и оценим его состояние в ближайшие дни. Если он не будет готов сыграть с «Арсеналом», мы проведём ещё один матч без него. Надеюсь, он будет готов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:43
Вот так многомиллионный актив можно вывести из строя.
112910415
112910415
сегодня в 06:29
не надо надеяться на его отсутствие в важнейшем матче
wydw65jvwp3q
wydw65jvwp3q
сегодня в 06:19
И без него во втором тайме не забили ни одного, чем обломили мне ставку
ОПС
ОПС
сегодня в 05:58
Пусть пока отдыхает.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
Такие деньги платят, конечно носиться с ним будут
протон
протон ответ Longless (раскрыть)
сегодня в 00:49
(Этого не будет, потому что я этого не хочу. Протон, сколько можно? Это был эксперимент, и в феврале будет иначе)

Скрин только из моей группы. В остальных идентично. Думаете что будет иначе?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:43
Молодой здоровый, будем надеяться восстановится быстро.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:40
Без него с Арсеналом будет тяжко!
Гость
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