Холанд получил удар в бедро и был заменён в перерыве матча с «Астон Виллой»

Нападающий «Манчестер Сити» получил удар в бедро, столкнувшись с вратарём «Астон Виллы» в первом тайме матча 23-го тура АПЛ (3:1).

Норвежец был заменён в перерыве. Сообщается, что решение было принято в качестве меры предосторожности. Главный тренер «горожан» прокомментировал:

Холанд получил сильный удар, ему было некомфортно. При счёте 3:0 мы не хотели рисковать. Посмотрим и оценим его состояние в ближайшие дни. Если он не будет готов сыграть с «Арсеналом», мы проведём ещё один матч без него. Надеюсь, он будет готов.