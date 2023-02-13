Аллегри: «Погба всё ещё травмирован, и я не знаю, когда он вернётся»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал текущее состояние полузащитника Поля Погба, который восстанавливается от травмы.
Поль Погба недоступен. Он не может быть частью команды, мне жаль, но такова реальность. Он всё ещё травмирован, и я не знаю, когда он вернётся. Я его жду.
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Тут смысл этого слова - "бояться" по спортивному.
В таком случае слово "обиделся" нужно заменить на слово расстроился, огорчился и т. п.
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Тут смысл этого слова - "бояться" по спортивному.
В таком случае слово "обиделся" нужно заменить на слово расстроился, огорчился и т. п.