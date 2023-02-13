Аллегри: «Погба всё ещё травмирован, и я не знаю, когда он вернётся»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал текущее состояние полузащитника , который восстанавливается от травмы.

Поль Погба недоступен. Он не может быть частью команды, мне жаль, но такова реальность. Он всё ещё травмирован, и я не знаю, когда он вернётся. Я его жду.