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Аллегри: «Погба всё ещё травмирован, и я не знаю, когда он вернётся»

сегодня, 17:54

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал текущее состояние полузащитника Поля Погба, который восстанавливается от травмы.

Поль Погба недоступен. Он не может быть частью команды, мне жаль, но такова реальность. Он всё ещё травмирован, и я не знаю, когда он вернётся. Я его жду.

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протон
протон
сегодня в 18:26
"Протон: Байкал и Гор бояться выйти со мной на бой. Вот особенно жду Байкала в марте в своей группе. Надеюсь на удачу. Он окажется в моей группе."
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Тут смысл этого слова - "бояться" по спортивному.
В таком случае слово "обиделся" нужно заменить на слово расстроился, огорчился и т. п.
Гость
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