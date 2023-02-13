Два игрока ПСЖ пропустят матч против «Баварии» в Лиге чемпионов

Стало известно, какие футболисты ПСЖ не сыграют в матче против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На сегодняшней тренировке отсутствовал защитник Норди Мукиеле и полузащитник Ренату Санчеш, они не выйдут на поле в завтрашней встрече.
Все остальные игроки, включая Килиана Мбаппе, тренируются в общей группе.
Исходя из сроков "больничных листов" ПСЖ, французы пытаются ввести в заблуждение пивоваров....)
Исходя из сроков "больничных листов" ПСЖ, французы пытаются ввести в заблуждение пивоваров....)
Счёт на табло будет в любом случае в пользу Баварии.
Счёт на табло будет в любом случае в пользу Баварии.