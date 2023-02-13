Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2022/2023

Два игрока ПСЖ пропустят матч против «Баварии» в Лиге чемпионов

сегодня, 13:37
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 23:00 Не начался

Стало известно, какие футболисты ПСЖ не сыграют в матче против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На сегодняшней тренировке отсутствовал защитник Норди Мукиеле и полузащитник Ренату Санчеш, они не выйдут на поле в завтрашней встрече.

Все остальные игроки, включая Килиана Мбаппе, тренируются в общей группе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аллегри: «Погба всё ещё травмирован, и я не знаю, когда он вернётся»
Сегодня, 17:54
СлухиБускетс пропустит первый матч против «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 17:27
ОфициальноОсновной полузащитник «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона из-за травмы
Сегодня, 13:01
Мбаппе, Месси и Верратти сыграют против «Баварии» в Лиге чемпионов
Сегодня, 09:44
Холанд получил удар в бедро и был заменён в перерыве матча с «Астон Виллой»
Вчера, 23:28
Полузащитник «Тоттенхэма» больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы
Вчера, 19:53
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:30
Завтра будут здоровы!
Исходя из сроков "больничных листов" ПСЖ, французы пытаются ввести в заблуждение пивоваров....)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:15
Под ковёрные хитрости продолжаются?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:10
Думаю, что есть кем этих заменить... не критично
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:00
Для Баварии безработицы кто там будет за ПСЖ играть.
Счёт на табло будет в любом случае в пользу Баварии.
adekvat
adekvat
сегодня в 14:16
Не велика потеря, у ПСЖ два состава, два игрока погоды не сделают
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 