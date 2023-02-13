Два игрока ПСЖ пропустят матч против «Баварии» в Лиге чемпионов

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сегодня, 13:37

Стало известно, какие футболисты ПСЖ не сыграют в матче против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На сегодняшней тренировке отсутствовал защитник и полузащитник , они не выйдут на поле в завтрашней встрече.

Все остальные игроки, включая Килиана Мбаппе, тренируются в общей группе.