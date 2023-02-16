«Барселона» ушла от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
На 50-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Маркос Алонсо. На 53-й минуте нападающий МЮ Маркус Рэшфорд сравнял счёт. На 59-й минуте защитник каталонского клуба Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота. На 76-й минуте вингер «Барселоны» Рафинья сравнял счёт.
Ответный матч между командами состоится 23 февраля.
МЮ респект, весело играли! моментами грубость портила игру, но это лишь потому что накал страстей был на высочайшем уровне!
МЮ респект, весело играли! моментами грубость портила игру, но это лишь потому что накал страстей был на высочайшем уровне!