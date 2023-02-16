«Барселона» ушла от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

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вчера, 22:41

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

На 50-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Маркос Алонсо. На 53-й минуте нападающий МЮ Маркус Рэшфорд сравнял счёт. На 59-й минуте защитник каталонского клуба Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота. На 76-й минуте вингер «Барселоны» Рафинья сравнял счёт.

Ответный матч между командами состоится 23 февраля.