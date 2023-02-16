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«Барселона» ушла от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

вчера, 22:41
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

На 50-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Маркос Алонсо. На 53-й минуте нападающий МЮ Маркус Рэшфорд сравнял счёт. На 59-й минуте защитник каталонского клуба Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота. На 76-й минуте вингер «Барселоны» Рафинья сравнял счёт.

Ответный матч между командами состоится 23 февраля.

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Стадион «Камп Ноу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Лиги Европы
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Все комментарии
INGUSH
INGUSH
сегодня в 10:16
Тер Штеген удивил, пропустив в ближний угол, когда Рэшфорд пробил с острого угла
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:09
Матч весёлый был, спору нет. Брака было ну очень много, команды реально уровня ЛЕ
shur
shur
сегодня в 09:52, ред.
...Маркус-красава,все силы отдал, в конце удар с места запомнился, никакой....Дома выиграем !!!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 06:02
Счет отличный , шансы 50/50 тем интересней будет ответный. ставка не сыграла к мою удивлению .
112910415
112910415
сегодня в 05:02
хороший футбол
а результат недостаточно хороший
salleeh
salleeh
сегодня в 03:49
Судейство конечно забавное, особенно с отключенной «кнопкой» пенальти…
5v56pmj5jpja
5v56pmj5jpja
сегодня в 03:44
Барселоне снова повезло, в Манчестере они проиграют.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:34
Команды действительно выдали отличную игру, ничья справедливый результат.
протон
протон
сегодня в 00:16
Шикарный матч.. Думаю болельщики обеих команд довольны увиденным. По результату ничья наверное более справедливый результат. Без Гави и Педри в ответной игре будет очень трудно. По судейству ничего не хочется писать. Думаю что на Рэшфорде был фол, но и была игра рукой у Фреда. Так что здесь тоже ничья).
МЮ респект, весело играли! моментами грубость портила игру, но это лишь потому что накал страстей был на высочайшем уровне!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:42
Отличный матч. Лига Европы... стадион полный... напряжение с первой до последней минуты... полная самоотдача футболистов. " Всего лишь" Лига Европы.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:59
Матч удался. Жаль упущенную победу... Но в конце Барса могла и вовсе выйти вперед
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:55
    lotsman
    lotsman
    вчера в 22:53
    Барселона, Барселона....................подвела, в общем(((
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 22:48
    Всех ждёт Театр Мечты..
    myst5
    myst5
    вчера в 22:45
    Отличный матч . Явно не уровня лиги Европы . Результат скорее всего справедлив . Манчестер удивляет. Играя в Англии сохраняет силы на все турниры
    Capral
    Capral
    вчера в 22:45
    Хороший матч, испорченный пижонством Генича.
    Ну и конечно, назвать игру Ювентус-Нант событием, может только человек живущий на необитаемом острове...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:42
    Мясника в защите нахватает МЮ, для крылатых атак!!!
    Гость
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