«Ахмат» упустил победу над «Рубином» в контрольном матче .

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вчера, 19:39

«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в товарищеском матче.

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ахмата» Антон Швец. На 73-й минуте хавбек «Рубина» Владислав Карапузов сравнял счёт с пенальти.