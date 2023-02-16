«Ахмат» упустил победу над «Рубином» в контрольном матче .

«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в товарищеском матче.
На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ахмата» Антон Швец. На 73-й минуте хавбек «Рубина» Владислав Карапузов сравнял счёт с пенальти.
«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в товарищеском матче.
На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ахмата» Антон Швец. На 73-й минуте хавбек «Рубина» Владислав Карапузов сравнял счёт с пенальти.
Очень приятно удивляет команда Рубин, и это уже далеко не тот Рубин под управлением Слуцкого . Хоть и говорят что игры в межсезонье не показатель , но в данном случае по моему это очевидный прогресс в игре Рубина . Пять товарищеских матчей и не одного поражения . Победа над Крылья Советов, разгром узбекского Новбахора со счётом 6:0 , который выиграл тоже у Крылышек. Вообщем команда идёт в гору и это радует болельщиков клуба. Да и Дзагоев становится настоящим диспечером игры команды, лидером и мозгом команды. С такими показателями и с такой игрой Рубин точно не задержится в ФНЛ . Остаётся дождаться начало чемпионата.
Очень приятно удивляет команда Рубин, и это уже далеко не тот Рубин под управлением Слуцкого . Хоть и говорят что игры в межсезонье не показатель , но в данном случае по моему это очевидный прогресс в игре Рубина . Пять товарищеских матчей и не одного поражения . Победа над Крылья Советов, разгром узбекского Новбахора со счётом 6:0 , который выиграл тоже у Крылышек. Вообщем команда идёт в гору и это радует болельщиков клуба. Да и Дзагоев становится настоящим диспечером игры команды, лидером и мозгом команды. С такими показателями и с такой игрой Рубин точно не задержится в ФНЛ . Остаётся дождаться начало чемпионата.