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«Ахмат» упустил победу над «Рубином» в контрольном матче

вчера, 19:39
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в товарищеском матче.

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ахмата» Антон Швец. На 73-й минуте хавбек «Рубина» Владислав Карапузов сравнял счёт с пенальти.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:28, ред.
«Ахмат» упустил победу над «Рубином» в контрольном матче .
Очень приятно удивляет команда Рубин, и это уже далеко не тот Рубин под управлением Слуцкого . Хоть и говорят что игры в межсезонье не показатель , но в данном случае по моему это очевидный прогресс в игре Рубина . Пять товарищеских матчей и не одного поражения . Победа над Крылья Советов, разгром узбекского Новбахора со счётом 6:0 , который выиграл тоже у Крылышек. Вообщем команда идёт в гору и это радует болельщиков клуба. Да и Дзагоев становится настоящим диспечером игры команды, лидером и мозгом команды. С такими показателями и с такой игрой Рубин точно не задержится в ФНЛ . Остаётся дождаться начало чемпионата.
ДСА
ДСА
вчера в 20:28
Просто поддались, что бы Рубин почувствовал себя сильным клубом.
sova147
sova147
вчера в 19:46
для тренировки не плохо,ничья хороший результат!
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