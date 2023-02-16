Дебютный гол Глушакова не спас «Пари НН» от поражения в игре с «Оренбургом»

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вчера, 19:15

«Оренбург» обыграл «Пари НН» (2:1) в товарищеском матче.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Данил Капустянский. На 18-й минуте Брайан Мансилья удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте отличился полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков. На 88-й Глушаков не реализовал пенальти.