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Дебютный гол Глушакова не спас «Пари НН» от поражения в игре с «Оренбургом»

вчера, 19:15
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Пари НН» (2:1) в товарищеском матче.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Данил Капустянский. На 18-й минуте Брайан Мансилья удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте отличился полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков. На 88-й Глушаков не реализовал пенальти.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 20:13
Глушаков мог перейти в «Хатайспор» перед землетрясением: «Была информация какая-то, должны были утром сказать. А наутро произошло вот это все»
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
Оренбург упорно не хотел одержать первую победу на сборах, только один Сысуев был против....

В отличии от состава матча с Пюником сегодняшний состав в первом тайме хотя бы эпизодически показывал проблески хорошей игры. Но это все еще очень далеко от Оренбурга своих лучших образцов. Второй тайм и вовсе был провальный. Кроме голов не помню у нас ни одного опасного момента....:(
cska1948
cska1948
вчера в 19:21
Не реализованный Глушаковым пенальти привёл Пари НН к поражению в матче с Оренбургом. Так, на мой взгляд, точнее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:18
Глушаков всё таки принёс пользу с игры, а вот пенальти не забил . Зачем вообще бил пенальти, это не твоё .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:18
Главное не победа,главное участие Глушакова!
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