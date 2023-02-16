Дебютный гол Глушакова не спас «Пари НН» от поражения в игре с «Оренбургом»

«Оренбург» обыграл «Пари НН» (2:1) в товарищеском матче.
На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Данил Капустянский. На 18-й минуте Брайан Мансилья удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте отличился полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков. На 88-й Глушаков не реализовал пенальти.
В отличии от состава матча с Пюником сегодняшний состав в первом тайме хотя бы эпизодически показывал проблески хорошей игры. Но это все еще очень далеко от Оренбурга своих лучших образцов. Второй тайм и вовсе был провальный. Кроме голов не помню у нас ни одного опасного момента....:(
В отличии от состава матча с Пюником сегодняшний состав в первом тайме хотя бы эпизодически показывал проблески хорошей игры. Но это все еще очень далеко от Оренбурга своих лучших образцов. Второй тайм и вовсе был провальный. Кроме голов не помню у нас ни одного опасного момента....:(