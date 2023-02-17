Роналду отдал первую голевую передачу за «Аль-Наср»

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сегодня, 19:28

Нападающий «Аль-Насра» сделал первую результативную передачу за клуб.

Это случилось в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавона». С передачи португальца на 17-й минуте счёт открыл Гариб Абдулрахман.

«Аль-Наср» занимает 3-е место в турнире, у команды 37 очков.