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ГлавнаяНовостиСтатистикаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду отдал первую голевую передачу за «Аль-Наср»

сегодня, 19:28
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-ТаавонМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал первую результативную передачу за клуб.

Это случилось в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавона». С передачи португальца на 17-й минуте счёт открыл Гариб Абдулрахман.

«Аль-Наср» занимает 3-е место в турнире, у команды 37 очков.

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15 февраля
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:14
Круто конечно, календарь один матч в неделю против скажем не самых сильных команд, голов снова больше чем матчей а команда идёт на 1 месте в таблице, ну и зарплата 200 млн. в год. В общем Роналду попал в райские условия. Заслужил!
shur
shur
сегодня в 20:12
...на фоне игр ЛЧ , при всём уважение к Рону, ну не торкает меня
чемп Саудовской Аравии, просто не актуально!!!
112910415
112910415
сегодня в 20:05
он и вторую отдаст когда-нибудь !
balalay
balalay ответ x8dzaqwjvsag (раскрыть)
сегодня в 19:59
таких вообще надо отстранять от футбола навсегда
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:58
Потихоньку набирает форму))
by5re5vpvksn
by5re5vpvksn ответ 5yv7e7jsf43a (раскрыть)
сегодня в 19:37
Согласен, для гея место это полное дно.
x8dzaqwjvsag
x8dzaqwjvsag ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 19:35
5yv7e7jsf43a
5yv7e7jsf43a
сегодня в 19:34
Пошло дело...
Но третье место не для него - нужно забивать и много.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:32
Наверное просто неудачно по мясу попал...
Гость
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