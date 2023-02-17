Роналду отдал первую голевую передачу за «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал первую результативную передачу за клуб.
Это случилось в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавона». С передачи португальца на 17-й минуте счёт открыл Гариб Абдулрахман.
«Аль-Наср» занимает 3-е место в турнире, у команды 37 очков.
чемп Саудовской Аравии, просто не актуально!!!
чемп Саудовской Аравии, просто не актуально!!!
Но третье место не для него - нужно забивать и много.
Но третье место не для него - нужно забивать и много.