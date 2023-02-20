В «Локомотиве» объяснили выбор Галактионова в качестве главного тренера

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, почему клуб принял решение пригласить в качестве главного тренера команды.

Не было ли соблазна взять более опытного тренера? Например, Сёмина или Карпина? Мы рассматривали несколько вариантов, фамилии называть не буду, но в итоге остановились на Галактионове. Во-первых, опыт приобретается и он уже работал в клубах РПЛ . Мы смотрели в том же «Пари НН», как организована работа тренера и с точки зрения дисциплины, и в плане выполнения тренерского задания. Наша стратегия подразумевает развитие молодых игроков. Галактионов успешно работал и с юношеской, и с молодёжной сборной России. С этими командами он выходил в финальный раунд чемпионата мира и добирался до стадии плей-офф, завоёвывал бронзу юношеского чемпионата Европы, после 17-летнего перерыва выводил молодёжку на чемпионат Европы, а также до отстранения сборных команд России в олимпийском цикле молодёжная сборная под его руководством делила первое место в отборочном цикле с командой Испании.