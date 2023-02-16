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Руководитель судейского комитета: «В нашей индустрии судьи лучше игроков»

вчера, 12:35

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил положение российских арбитров.

Даже средний игрок в России получает сверхдоход. В нашей индустрии судьи лучше игроков, менеджеров и всех остальных. У нас не так много кейсов, когда клубы брали иностранного футболиста, развивали его и получали деньги. Сейчас это невозможно в силу политики, но и раньше таких кейсов почти не было. «Ростов» занимается развитием молодых игроков, но нельзя сказать, что это делает вся лига. Судьи ограничены этическими вещами. Про нас могут сказать плохо, а мы в ответ – нет. При этом мы не считаем себя ущербными. До всей этой ситуации российские судьи были востребованы в Европе.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:56
Хороший пиар шаг.Но меня тама нету..
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:19

Я так понял, что на жалость давит....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:49
Два сапога пара.Дырявых.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:03
Букаф многа, смысла я не уловил. Про какие кейсы он толкует?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:54
Когда смеяться? В каком месте!?))
Гость
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