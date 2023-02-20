Бенитес: «С нашим тренерским штабом в „Реале“ обращались плохо»

Экс-тренер «Реала» Рафаэль Бенитес полагает, что в клубе из Мадрида к нему отнеслись несправедливо.
Уверен, мы могли претендовать на титулы. С нашим тренерским штабом обращались плохо, учитывая то, насколько корректно и честно мы себя вели.
Но в «Ливерпуле» ко мне всегда относились очень хорошо, и последние несколько месяцев я работал при новых владельцах. Я умею отличать дилетантов.
Все-таки Роналду не дал спокойно поработать тренеру и добился своего, несмотря что Перес поддерживал Бенитеса. Большую часть состава настроил против Бенитеса.
Жаль что Рафа ушел из Ливерпуля, не знаю мог бы он остаться в Ливерпуле на тот момент. Сейчас много воды утекло, да и сами скаузеры уже частично забывают ту команду которую тренировал Рафа. Возможно это судьба и так должно быть.
Но мне кажется если бы остался Бенитес в Ливерпуле, то при Генри, Рафа оформил бы как минимум пару побед в АПЛ и в ЛЧ. Уж если Лестер выиграл АПЛ. Ливерпуль потерял время на поиски подходящего тренера, а лучше Рафы все равно не нашел. А Рафа потерял время на поиски подходящего клуба.
Мне интересно, а если Рафа тренировал Реал и в Киеве встретился бы в финале ЛЧ с Ливерпулем, как бы отреагировали скаузеры на победу Рафы и Реала или Рафа проиграл бы финал ЛЧ тактически Ливерпулю намеренно. Ведь он любит Ливерпуль.
Может даже хорошо, что Рафе не пришлось принимать такие решения, так как он не тренировал Реал в Киевком финале ЛЧ.
Хотя, думаю, скаузеры поняли бы Рафу, а Ливерпуль все равно выиграл ЛЧ на следующий сезон.
Все-таки Роналду не дал спокойно поработать тренеру и добился своего, несмотря что Перес поддерживал Бенитеса. Большую часть состава настроил против Бенитеса.
Жаль что Рафа ушел из Ливерпуля, не знаю мог бы он остаться в Ливерпуле на тот момент. Сейчас много воды утекло, да и сами скаузеры уже частично забывают ту команду которую тренировал Рафа. Возможно это судьба и так должно быть.
Но мне кажется если бы остался Бенитес в Ливерпуле, то при Генри, Рафа оформил бы как минимум пару побед в АПЛ и в ЛЧ. Уж если Лестер выиграл АПЛ. Ливерпуль потерял время на поиски подходящего тренера, а лучше Рафы все равно не нашел. А Рафа потерял время на поиски подходящего клуба.
Мне интересно, а если Рафа тренировал Реал и в Киеве встретился бы в финале ЛЧ с Ливерпулем, как бы отреагировали скаузеры на победу Рафы и Реала или Рафа проиграл бы финал ЛЧ тактически Ливерпулю намеренно. Ведь он любит Ливерпуль.
Может даже хорошо, что Рафе не пришлось принимать такие решения, так как он не тренировал Реал в Киевком финале ЛЧ.
Хотя, думаю, скаузеры поняли бы Рафу, а Ливерпуль все равно выиграл ЛЧ на следующий сезон.
Но если разобрать ситуацию, то в Ливерпуле до прихода Генри, ситуация тоже была не лучше. Для усиления состава Бенитесу дали всего 10-15 млн, так как Хинкс и Жиллет не имели активов, они купили Ливерпуль лишь потому, что заложили под залог сам клуб.
Фактически все время которое Бенитес провел в Ливерпуле после 2005 года, было обескровлено финансово. Поэтому Бенитесу не хватило ресурсов чтобы конкурировать с МЮ в сезоне 2008-2009.
Хинкс и Жиллет фактически понадеялись только на талант Бенитеса, но при этом финансовой помощи как таковой не было.
Наверное именно доверие не хватило Реалу, в чем отличает его от Ливерпуля.
Но если разобрать ситуацию, то в Ливерпуле до прихода Генри, ситуация тоже была не лучше. Для усиления состава Бенитесу дали всего 10-15 млн, так как Хинкс и Жиллет не имели активов, они купили Ливерпуль лишь потому, что заложили под залог сам клуб.
Фактически все время которое Бенитес провел в Ливерпуле после 2005 года, было обескровлено финансово. Поэтому Бенитесу не хватило ресурсов чтобы конкурировать с МЮ в сезоне 2008-2009.
Хинкс и Жиллет фактически понадеялись только на талант Бенитеса, но при этом финансовой помощи как таковой не было.
Наверное именно доверие не хватило Реалу, в чем отличает его от Ливерпуля.