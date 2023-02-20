Бенитес: «С нашим тренерским штабом в „Реале“ обращались плохо»

Экс-тренер «Реала» полагает, что в клубе из Мадрида к нему отнеслись несправедливо.

Уверен, мы могли претендовать на титулы. С нашим тренерским штабом обращались плохо, учитывая то, насколько корректно и честно мы себя вели.

Но в «Ливерпуле» ко мне всегда относились очень хорошо, и последние несколько месяцев я работал при новых владельцах. Я умею отличать дилетантов.