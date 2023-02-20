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Бенитес: «С нашим тренерским штабом в „Реале“ обращались плохо»

сегодня, 17:21

Экс-тренер «Реала» Рафаэль Бенитес полагает, что в клубе из Мадрида к нему отнеслись несправедливо.

Уверен, мы могли претендовать на титулы. С нашим тренерским штабом обращались плохо, учитывая то, насколько корректно и честно мы себя вели.

Но в «Ливерпуле» ко мне всегда относились очень хорошо, и последние несколько месяцев я работал при новых владельцах. Я умею отличать дилетантов.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:57
Ну, для Ливерпуля и его фанатов Рафа навсегда легенда.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 18:52, ред.
Возможно мысль была недосказана, под словом "дилетанты" может Бенитес имел ввиду доверие. Где у Ливерпуля оно было, а в Реале нет.

Но если разобрать ситуацию, то в Ливерпуле до прихода Генри, ситуация тоже была не лучше. Для усиления состава Бенитесу дали всего 10-15 млн, так как Хинкс и Жиллет не имели активов, они купили Ливерпуль лишь потому, что заложили под залог сам клуб.

Фактически все время которое Бенитес провел в Ливерпуле после 2005 года, было обескровлено финансово. Поэтому Бенитесу не хватило ресурсов чтобы конкурировать с МЮ в сезоне 2008-2009.

Хинкс и Жиллет фактически понадеялись только на талант Бенитеса, но при этом финансовой помощи как таковой не было.

Наверное именно доверие не хватило Реалу, в чем отличает его от Ливерпуля.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:29
У Бенитеса слишком завышена самооценка.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 18:24, ред.
За полсезона увольнять тренера и есть несправедливость и главное не было причины для этого. Если кто смог бы назвать хоть одну причину касательно результатов Реала на тот момент. Если были бы результаты как у Лопетеги и Солари, тогда другое дело.

Все-таки Роналду не дал спокойно поработать тренеру и добился своего, несмотря что Перес поддерживал Бенитеса. Большую часть состава настроил против Бенитеса.

Жаль что Рафа ушел из Ливерпуля, не знаю мог бы он остаться в Ливерпуле на тот момент. Сейчас много воды утекло, да и сами скаузеры уже частично забывают ту команду которую тренировал Рафа. Возможно это судьба и так должно быть.

Но мне кажется если бы остался Бенитес в Ливерпуле, то при Генри, Рафа оформил бы как минимум пару побед в АПЛ и в ЛЧ. Уж если Лестер выиграл АПЛ. Ливерпуль потерял время на поиски подходящего тренера, а лучше Рафы все равно не нашел. А Рафа потерял время на поиски подходящего клуба.

Мне интересно, а если Рафа тренировал Реал и в Киеве встретился бы в финале ЛЧ с Ливерпулем, как бы отреагировали скаузеры на победу Рафы и Реала или Рафа проиграл бы финал ЛЧ тактически Ливерпулю намеренно. Ведь он любит Ливерпуль.

Может даже хорошо, что Рафе не пришлось принимать такие решения, так как он не тренировал Реал в Киевком финале ЛЧ.

Хотя, думаю, скаузеры поняли бы Рафу, а Ливерпуль все равно выиграл ЛЧ на следующий сезон.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:11
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:42
Похоже он сам дилетант с большими понтами.
Гость
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