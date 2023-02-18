Болельщик чуть не сбил Роналду во время тренировки «Аль-Насра»

1676747699

вчера, 22:14

Болельщик выбежал на поле, пытаясь приблизиться к нападающему «Аль-Насра» , но поскользнулся, когда оказался рядом с португальцем. Форвард успел вовремя отступить, избежав столкновения, которое могло привести к серьёзной травме. Стюарды увели выбежавшего мужчину с поля.

Эпизод произошёл во время предматчевой тренировки команды перед встречей с «Аль-Таавоном» в 17-м туре Премьер-Лиги. «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:1, Роналду отметился в игре двумя голевыми передачами.