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Болельщик чуть не сбил Роналду во время тренировки «Аль-Насра»

вчера, 22:14

Болельщик выбежал на поле, пытаясь приблизиться к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду, но поскользнулся, когда оказался рядом с португальцем. Форвард успел вовремя отступить, избежав столкновения, которое могло привести к серьёзной травме. Стюарды увели выбежавшего мужчину с поля.

Эпизод произошёл во время предматчевой тренировки команды перед встречей с «Аль-Таавоном» в 17-м туре Премьер-Лиги. «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:1, Роналду отметился в игре двумя голевыми передачами.

Болельщик чуть не сбил Роналду во время тренировки «Аль-Насра» Болельщик чуть не сбил Роналду во время тренировки «Аль-Насра» Болельщик чуть не сбил Роналду во время тренировки «Аль-Насра»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:22
энергетика звезды сбивает с ног !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:22
Вот такая опасная всенародная любовь.
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:27
Опытный водила , со стажем !)
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
А у Рона шипованная)...поэтому и вырулил...
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:23
Не шипованная , ещё и лысая !)))
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:14
И резина на обуви болельщика была летней)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:17, ред.
Болельщик выбежал на поле, пытаясь приблизиться к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду, но поскользнулся .
Был жуткий гололёд !)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:29
Трагическое событие,достойное подробного освещения в самых топовых мировых СМИ.Заголовок :"Некто покусился на прошлое".
Гость
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