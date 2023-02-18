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Бывшие владельцы «Милана» сделали заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 20:59

Американский хедж-фонд Elliott сделал предложение о приобретении «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, потенциальные покупатели могут приобрести только часть акций МЮ. Фонд владел «Миланом» с 2018 года, продав клуб в прошлом году.

Ранее заявки на полное поглощение «Юнайтед» подали британский миллиардер Джим Рэтклифф, владеющий нефтяной компанией INEOS, а также катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.

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Все комментарии
drug01
drug01 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 21:50
Они доброго в футбол не принесут
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:30, ред.
Американский хедж-фонд Elliott сделал предложение о приобретении «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.

Смородская решила тоже очередь занять !)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:24
Все равно выиграют арабы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:01
Американцы могут только разваливать в отличии от арабов.
Гость
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