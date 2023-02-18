Бывшие владельцы «Милана» сделали заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 20:59

Американский хедж-фонд Elliott сделал предложение о приобретении «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, потенциальные покупатели могут приобрести только часть акций МЮ . Фонд владел «Миланом» с 2018 года, продав клуб в прошлом году.

Ранее заявки на полное поглощение «Юнайтед» подали британский миллиардер Джим Рэтклифф, владеющий нефтяной компанией INEOS, а также катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.