На сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали в Швейцарии

На сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгения Овсянникова Артёма было совершено нападение перед матчем 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

Артём рассказал об инциденте в соцсетях:

Я снимал атмосферу на стадионе, но внезапно какой-то мужчина подошел ко мне сзади и ударил по ноге. Там была камера безопасности, несколько стюардов, все можно доказать.

Позднее подошел еще один мужчина и попыталcя ударить меня. Он также был возмущен тем, что я говорил на руccком на видео. Это был очень раcиcтcкий поcтупок. Он также применял наcилие. Также я хотел бы прояcнить, что я обычный туриcт, который cлучайно купил билет на фанатcкий cектор, потому что на cайте непонятно, где он находитcя.

Но самое главное — почему эти болельщики настолько агрессивны? Я этого абсолютно не понимаю.