На сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали в Швейцарии

На сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгения Овсянникова Артёма было совершено нападение перед матчем 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».
Артём рассказал об инциденте в соцсетях:
Я снимал атмосферу на стадионе, но внезапно какой-то мужчина подошел ко мне сзади и ударил по ноге. Там была камера безопасности, несколько стюардов, все можно доказать.
Позднее подошел еще один мужчина и попыталcя ударить меня. Он также был возмущен тем, что я говорил на руccком на видео. Это был очень раcиcтcкий поcтупок. Он также применял наcилие. Также я хотел бы прояcнить, что я обычный туриcт, который cлучайно купил билет на фанатcкий cектор, потому что на cайте непонятно, где он находитcя.
Но самое главное — почему эти болельщики настолько агрессивны? Я этого абсолютно не понимаю.
Один пользователь ещё в декабре заявлял, что играть нет смысла и он не будет этого делать. Итог: как играл, так и играет по сей день.
А сколько подобных случаев за всю историю конкурса было, не перечесть.
Да и насчёт того, что все сюда изначально пришли не за призами, а за общением, вы сильно заблуждаетесь.
К примеру я, да я пришёл не зная о конкурсе и узнал об нём только со временем и для меня конкурс идёт как бонус. Но есть многие кто пришёл сюда с других ресурсов только из-за конкурса и они говорили об этом сразу. Якобы на другом ресурсе закрылся конкурс и они пришли сюда. Причём это активные пользователи, причём очень активные. Они сразу стали навязывать администрации правила удобные для себя. Вот так и появились ставки другие+.
А сейчас они пожимают эти плоды, просто кто то оказался умнее и стал пользоваться уже с выгодой для себя.
Да ещё хочу сказать, что для многих конкурс как раз стоит на первом месте. В доказательство моих слов обратите внимания какая борьба идёт за первый комментарий, всего то каких то 10 очков, но конкуренция круче чем в АПЛ. И это ещё ужесточили правила, а раньше комментарий состоял даже не то, что из одного слова, а из букв и даже одной буквы и в одну минуту таких "первых" было от трёх и более, на скорость.
А если кому-нибудь 50 или ещё хуже 350 очков не начислили (по их мнению) всё скандал обеспечен.
Так, что если кто то и объявит бойкот конкурсу, то им следует посмотреть замечательный фильм "Трест, который лопнул", одним словом утопия.
На следующий месяц вернутся, ну максимум два месяца их не будет, а потом не вытерпят.
А конкурс как был так и будет, обновление неизбежно, как говориться незаменимых нет.
Один пользователь ещё в декабре заявлял, что играть нет смысла и он не будет этого делать. Итог: как играл, так и играет по сей день.
А сколько подобных случаев за всю историю конкурса было, не перечесть.
Да и насчёт того, что все сюда изначально пришли не за призами, а за общением, вы сильно заблуждаетесь.
К примеру я, да я пришёл не зная о конкурсе и узнал об нём только со временем и для меня конкурс идёт как бонус. Но есть многие кто пришёл сюда с других ресурсов только из-за конкурса и они говорили об этом сразу. Якобы на другом ресурсе закрылся конкурс и они пришли сюда. Причём это активные пользователи, причём очень активные. Они сразу стали навязывать администрации правила удобные для себя. Вот так и появились ставки другие+.
А сейчас они пожимают эти плоды, просто кто то оказался умнее и стал пользоваться уже с выгодой для себя.
Да ещё хочу сказать, что для многих конкурс как раз стоит на первом месте. В доказательство моих слов обратите внимания какая борьба идёт за первый комментарий, всего то каких то 10 очков, но конкуренция круче чем в АПЛ. И это ещё ужесточили правила, а раньше комментарий состоял даже не то, что из одного слова, а из букв и даже одной буквы и в одну минуту таких "первых" было от трёх и более, на скорость.
А если кому-нибудь 50 или ещё хуже 350 очков не начислили (по их мнению) всё скандал обеспечен.
Так, что если кто то и объявит бойкот конкурсу, то им следует посмотреть замечательный фильм "Трест, который лопнул", одним словом утопия.
На следующий месяц вернутся, ну максимум два месяца их не будет, а потом не вытерпят.
А конкурс как был так и будет, обновление неизбежно, как говориться незаменимых нет.