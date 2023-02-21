«Челси» близок к подписанию нового контракта с Канте

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вчера, 20:26

Полузащитник , скорее всего, останется в «Челси».

По данным источника, стороны близки к подписанию новой сделки. Француз выразил желание продолжить играть за лондонский клуб.

Канте не выходил на поле с августа прошлого года, но сегодня вернулся к тренировкам. Его текущий контракт с «Челси» заканчивается этим летом.