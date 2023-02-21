«Челси» близок к подписанию нового контракта с Канте

Полузащитник Нголо Канте, скорее всего, останется в «Челси».
По данным источника, стороны близки к подписанию новой сделки. Француз выразил желание продолжить играть за лондонский клуб.
Канте не выходил на поле с августа прошлого года, но сегодня вернулся к тренировкам. Его текущий контракт с «Челси» заканчивается этим летом.
Если Канте будет здоров и будет показывать топ-уровень снова, то "волшебника" нужно увольнять если он с такой полузащитой ( с условием если они все будут здоровы, если нет то мед. штаб тоже в свободное плавание) как Ковачич, Канте, Энцо, Закария, Маунт будет ужасные результаты выдавать.
Если Канте будет здоров и будет показывать топ-уровень снова, то "волшебника" нужно увольнять если он с такой полузащитой ( с условием если они все будут здоровы, если нет то мед. штаб тоже в свободное плавание) как Ковачич, Канте, Энцо, Закария, Маунт будет ужасные результаты выдавать.