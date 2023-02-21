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«Челси» близок к подписанию нового контракта с Канте

вчера, 20:26

Полузащитник Нголо Канте, скорее всего, останется в «Челси».

По данным источника, стороны близки к подписанию новой сделки. Француз выразил желание продолжить играть за лондонский клуб.

Канте не выходил на поле с августа прошлого года, но сегодня вернулся к тренировкам. Его текущий контракт с «Челси» заканчивается этим летом.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:23
Не на лучших условиях. Канте наоборот согласился на снижение ЗП и контракт 2+1
Он в последние 1,5 сезона не играет толком, постоянные рецидивы травм.
Но в любом случае, Канте один из тех, с кем следует продлить контракт. Я верю в то, что травмы обойдут стороной и будет ещё полезен клубу.
ДСА
ДСА
вчера в 20:58
И за что платить этому бездельнику?
протон
протон
вчера в 20:50
Канте это легенда Челси и он своим сердцем любить Челси Пока прогнозировать что он не как раньше будет играть это неверно Время покажет Канте это сильный игрок несмотря на возраст
Если Канте будет здоров и будет показывать топ-уровень снова, то "волшебника" нужно увольнять если он с такой полузащитой ( с условием если они все будут здоровы, если нет то мед. штаб тоже в свободное плавание) как Ковачич, Канте, Энцо, Закария, Маунт будет ужасные результаты выдавать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:49
Значит подпишут новый контракт,на лучших условиях.
протон
протон ответ Malhira (раскрыть)
вчера в 20:47
Некоторые игроки попросту обленились искать и выкладывать содержательные комментарии, читаешь некоторые комментарии понять не можешь по какой теме написано.
В блок "лучший комментарий" уже 700 очков за сутки чем же плохо? А попадание в народный обозреватель вообще не ограничено это 1500 очков.
Но тут есть такой момент к примеру Вы набрали большое количество баллов и тут взрывается в твоей группе клон астрономически выходит вперед еще и вторые места набирает и весь кропотливый труд на ноль.
Насчет одной фишки отвечу, будь моя воля все бы раздавал, но увы правила не позволяют, последний раз я эту тему поднимал когда, увидел таблицу "Лидер групп" где один человек занял почти все призовые, тогда я сказал с иронией дайте, пожалуйста, этому игроку мой приз.
Malhira
Malhira ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:45
Не, этого я не заметил пока), так глубоко ещё не успел проникнуться этим)
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:44
Нет, мну никогда не сдается; в этой истории у меня нехватка баллов... Вчера для успеха на большом коэф. не хватило минимум 200 очков (2 ставки)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:40
Оставить наверное надо.
shlomo
shlomo ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:34
"Дневной дозор" и "Ночной дозор".....:)))).... смотря где проявится...:)))
zenit680
zenit680 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:34
Спасибо
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31
Это подтверждение того, что Нголо успешно восстановился после травмы.
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