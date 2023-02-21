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«Арсенал» продлил контракт с Эль-Нени

сегодня, 16:10

«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Мохамедом Эль-Нени.

Новое соглашение подписано до 30 июня 2024 года.

30-летний игрок сборной Египта выступает за лондонский клуб с января 2016 года, куда перешёл из «Базеля».

«Арсенал» продлил контракт с Эль-Нени

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:25
Это так сказать добрый жест от клуба (а точнее от Артеты и Эду) в адрес египтянина, который получил серьезную травму и пропустит остаток сезона. По итогу этого сезона, Эль-Ненни должен был покинуть команду в статусе свободного агента, но тренерский штаб решил, что сейчас игроку нужна поддержка, и этой поддержкой и благодарностью стал контракт сроком на еще один сезон, которому в итоге все были довольны! Радует атмосфера внутри клуба, каждый чувствует себя важной деталью одного целого!
протон
протон
сегодня в 17:24
Арсенал уже борется за чемпионство. Продление ЭльНенни на год - это просто имиджевая история. Он травмирован, но положительно влияет на команду, он лояльный клубу и вообще добряк и весельчак. Пока в МЮ на подхвате Забитцер, который просто провалился в Баварии и Мактомини, которого сами фанаты МЮ называют привозилой, в Арсенале на подхвате Жоржиньо, которого все списали, но который уже приносит очки, играя второй матч в основе. Филлипс вообще абсолютный ноль пока что, его даже игроком ротации сложно назвать. У него матчей в сезоне примерно столько же, сколько у дважды травмированного ЭльНенни

К Зинченко вообще не понятны притенезии, с его приходом игра Арсенала изменилась на порядок. Тирни по сравнению с ним максимально прямолинейный и с игроками вроде Тирни как раз таки Арсенал не сможет сражаться за чемпионство.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:54
Арабы неплохо приживаются в АПЛ.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:17
Арсенал сейчас на ходу, много что получается - старается , что бы в будующем игровые связи сохранялись.
Гость
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