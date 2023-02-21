«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Мохамедом Эль-Нени.
Новое соглашение подписано до 30 июня 2024 года.
30-летний игрок сборной Египта выступает за лондонский клуб с января 2016 года, куда перешёл из «Базеля».
«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Мохамедом Эль-Нени.
Новое соглашение подписано до 30 июня 2024 года.
30-летний игрок сборной Египта выступает за лондонский клуб с января 2016 года, куда перешёл из «Базеля».
К Зинченко вообще не понятны притенезии, с его приходом игра Арсенала изменилась на порядок. Тирни по сравнению с ним максимально прямолинейный и с игроками вроде Тирни как раз таки Арсенал не сможет сражаться за чемпионство.
К Зинченко вообще не понятны притенезии, с его приходом игра Арсенала изменилась на порядок. Тирни по сравнению с ним максимально прямолинейный и с игроками вроде Тирни как раз таки Арсенал не сможет сражаться за чемпионство.