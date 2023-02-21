«Арсенал» продлил контракт с Эль-Нени

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сегодня, 16:10

«Арсенал» продлил контракт с полузащитником .

Новое соглашение подписано до 30 июня 2024 года.

30-летний игрок сборной Египта выступает за лондонский клуб с января 2016 года, куда перешёл из «Базеля».