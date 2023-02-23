Умер легендарный английский комментатор Джон Мотсон

Английский футбольный комментатор Джон Мотсон умер на 78-м году жизни. Семья Мотсона дала комментарий по этому поводу:
С большой грустью мы сообщаем, что Джон Мотсон мирно скончался сегодня во сне.
Комментатор в течение 50 лет работал на BBC, по телевидению и радио он прокомментировал более 2,5 тысяч матчей. Он работал на десяти чемпионатах мира, десяти чемпионатах Европы, 29 финалах Кубка Англии. Профессиональную карьеру он завершил в 2018 году. Помимо этого, Мотсон был «голосом» нескольких игр серии FIFA.