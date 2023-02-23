Умер легендарный английский комментатор Джон Мотсон

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сегодня, 14:16

Английский футбольный комментатор Джон Мотсон умер на 78-м году жизни. Семья Мотсона дала комментарий по этому поводу:

С большой грустью мы сообщаем, что Джон Мотсон мирно скончался сегодня во сне.