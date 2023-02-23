Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Умер легендарный английский комментатор Джон Мотсон

сегодня, 14:16

Английский футбольный комментатор Джон Мотсон умер на 78-м году жизни. Семья Мотсона дала комментарий по этому поводу:

С большой грустью мы сообщаем, что Джон Мотсон мирно скончался сегодня во сне.

Комментатор в течение 50 лет работал на BBC, по телевидению и радио он прокомментировал более 2,5 тысяч матчей. Он работал на десяти чемпионатах мира, десяти чемпионатах Европы, 29 финалах Кубка Англии. Профессиональную карьеру он завершил в 2018 году. Помимо этого, Мотсон был «голосом» нескольких игр серии FIFA.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с skysports.com
«Хатайспор» сообщил о гибели спортивного директора клуба
21 февраля
На сына Пирло напали в Турине
18 февраля
Бывший игрок «Челси» найден мёртвым под завалами в Турции
18 февраля
Футболистки клуба из Конго напали на судью за неназначенный пенальти
17 февраля
В Колумбии болельщик напал на игрока. Футболист ответил, матч отменили
14 февраля Фото
Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле
14 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 