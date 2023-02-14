Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле

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вчера, 09:46

В турецком отеле «Royal Seginus» произошла массовая драка между российскими и украинскими футболистами, сообщает телеграм-канал Baza. Там проживают игроки обеих команд.

По предварительным данным, конфликт начался вечером 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали от него спеть гимн Украины. Тот предложил украинцам выйти на улицу и «разобраться раз на раз», однако в ситуацию вмешались сотрудники отеля и конфликт удалось погасить.

Позднее несколько футболистов украинского клуба оказались в одном лифте с игроком ярославцев и избили его. Когда лифт приехал на этаж, там находилась группа футболистов «Шинника», и между российскими и украинскими игроками вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь. Сейчас до сих пор происходят разовые стычки между представителями клубов. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

В отеле подтвердили информацию о драке, но отметили, что «сейчас уже всё спокойно».