Фанаты «Сампдории» прислали руководству клуба свиную голову

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25 февраля 2023, 17:21

Фанаты «Сампдории» отправили руководству клуба посылку с угрозой.

Возле штаб-квартиры коллектива из Генуи была обнаружена картонная коробка со свиной головой и запиской, в которой сказано:

Следующие головы будут вашими.

Полиция изучит этот эпизод и просмотрит записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причастных к этой акции. Известно, что у фанатов команды и боссов «Сампдории» напряженные отношения. Несколько недель назад руководству прислали пакет с холостым патроном.

Коллектив занимает 19-е место в Серии А.