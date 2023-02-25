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Фанаты «Сампдории» прислали руководству клуба свиную голову

25 февраля 2023, 17:21

Фанаты «Сампдории» отправили руководству клуба посылку с угрозой.

Возле штаб-квартиры коллектива из Генуи была обнаружена картонная коробка со свиной головой и запиской, в которой сказано:

Следующие головы будут вашими.

Полиция изучит этот эпизод и просмотрит записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причастных к этой акции. Известно, что у фанатов команды и боссов «Сампдории» напряженные отношения. Несколько недель назад руководству прислали пакет с холостым патроном.

Коллектив занимает 19-е место в Серии А.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
25 февраля в 21:42
Методы клана Корлеоне и консильери Тома Хейгена бессмертны. С оговоркой, что претерпели небольшие изменения )
Gahi
Gahi
25 февраля в 21:35
После такой посылки у руководства "Сампдории" состояние должно ассоциироваться как из произведения Н. В. Гоголя, «Ревизор» — Когда городничий в состоянии помрачения сознания (от пережитого психологического шока), у него начинаются галлюцинации в духе сабжа: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего...». Вот так и в футболе от любви до ненависти один шаг.
dok66
dok66
25 февраля в 18:47
Все эти пугалки - они для бедных . Сампдории нужно вылететь из серии А , и начать новое восхождение . Вот мененджмент точно нужно поменять .
Байкал-38
Байкал-38
25 февраля в 18:19
Руководство «Сампдории» сразу же заказали книгу с рецептами блюд из свиной головы.
протон
протон
25 февраля в 18:14
Итальянская классика это голова лошади.)
Варвар7
Варвар7
25 февраля в 18:06
p7h499kbmj48
p7h499kbmj48
25 февраля в 17:57
А также предложили перевернуть таблицу чемпионата, чтобы команда заняла заслуженное второе место и сыграла в ЛЧ...
Бубнин
Бубнин
25 февраля в 17:47
Фанаты «Сампдории» прислали руководству клуба в посылках свои головы.
Apokalipsys
Apokalipsys
25 февраля в 17:45
Дон Карлеоне одобряет!
trfjybda2z5d
trfjybda2z5d
25 февраля в 17:42
Не забалуешь там у вас в Генуе
Гость
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