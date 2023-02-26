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Директор «Севастополя»: «ФНЛ и КФС ведут работу над интеграцией клубов»

26 февраля 2023, 11:28

Директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о том, как проходит процесс интеграции крымского футбола в российский чемпионат.

Работа ведётся между ФНЛ и Крымским футбольным союзом. Всю документацию по клубам ФНЛ получила. Я это узнал от президента лиги Наиля Измайлова. Сейчас в ФНЛ разрабатываются критерии для вступления клубов в футбольную семью России. Главный критерий – прохождение лицензирования.

Мы к нему готовы, у нас есть большая поддержка в лице губернатора. Глава города Михаил Владимирович Развожаев поддерживает развитие профессионального футбола, который даст большой скачок в развитии детско-юношеского футбола и участия ребят в соревнованиях, которые входят в календарь Министерства спорта России.

Как я понимаю, чтобы этот вопрос ускорить, его надо узаконить. Для этого РФС должен собрать исполком и выработать позицию: принять коллективными членами либо федерации футбола Крыма и Севастополя, либо сами клубы, которые пройдут лицензирование. У нас всё в порядке, но должно быть решение РФС, чтобы клубы Крыма и Севастополя могли участвовать в соревнованиях. ФНЛ не сможет принять нас в соревнования, пока не будет решения РФС.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
26 февраля в 15:32
К осени им в УПЛ заявляться надо будет
bacek15
bacek15 ответ Ironigor (раскрыть)
26 февраля в 14:34
Здесь главное не во что я верю, а во что верит РФС.)
Ironigor
Ironigor ответ bacek15 (раскрыть)
26 февраля в 13:53
    bacek15
    bacek15 ответ Ironigor (раскрыть)
    26 февраля в 13:49
    А вдруг завтра разрешат сыграть со Стяуа из Бухареста или Слованом из Братиславы, а тут КФС в составе РФС, то что тогда делать? ))
    Ironigor
    Ironigor
    26 февраля в 13:36
    Очень странно как-то ведёт себя РФС . Уже который год Крым законодательно является частью России. А значит и вся структура, вплоть до футбольной федерации Крыма должна автоматически перейти под юрисдикции РФС и ФНЛ . И никакие законы не должны были этому процессу мешать . Ну а почему-то только сейчас после стольких лет, ещё находятся какие-то припоны и клубы Крыма и Севастополя до сих пор не являются частью российского футбола ⚽️ . Странно как-то всё это выглядит со стороны. То чиновники РФС стучаться с упорством в структуры УЕФА и CAS, неизвестно чего хотят добиться , а внутренние проблемы почему-то остаются не решёнными. Пора бы уже давно как-то определиться с приоритетами товарищи чиновники РФС.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 февраля в 13:28
    Очень долго этот процесс затягивается
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    26 февраля в 13:15
    Очень медленно идёт работа,ктото специально всё затягивает!
    Василий 50
    Василий 50
    26 февраля в 12:37
    Главное, не обращать внимание на Европу.
    Она, которая мешает футболу, нам не нужна.
    112910415
    112910415
    26 февраля в 12:08
    не станет ФНЛ торопиться с обязывающими решениями
    ДАША Д
    ДАША Д
    26 февраля в 11:52
    Давно пора уже наплевать на санкции и играть с крымчанами.
    shlomo
    shlomo
    26 февраля в 11:31
    Все правильно делают... давно нужно было решать этот вопрос...
    Гость
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