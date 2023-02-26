Директор «Севастополя»: «ФНЛ и КФС ведут работу над интеграцией клубов»

Директор «Севастополя» рассказал о том, как проходит процесс интеграции крымского футбола в российский чемпионат.

Работа ведётся между ФНЛ и Крымским футбольным союзом. Всю документацию по клубам ФНЛ получила. Я это узнал от президента лиги Наиля Измайлова. Сейчас в ФНЛ разрабатываются критерии для вступления клубов в футбольную семью России. Главный критерий – прохождение лицензирования.

Мы к нему готовы, у нас есть большая поддержка в лице губернатора. Глава города Михаил Владимирович Развожаев поддерживает развитие профессионального футбола, который даст большой скачок в развитии детско-юношеского футбола и участия ребят в соревнованиях, которые входят в календарь Министерства спорта России.