«Зенит» оформил документы для получения Малкомом и Клаудиньо гражданства РФ

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сегодня, 17:00

«Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильскими игроками команды и российского гражданства. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ .