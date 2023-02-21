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«Зенит» оформил документы для получения Малкомом и Клаудиньо гражданства РФ

сегодня, 17:00

«Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильскими игроками команды Малкомом и Клаудиньо российского гражданства. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

АО «ФК „Зенит“» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62‑ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Рассмотрение вопроса ведется в установленном законом порядке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:34
ещё одна маленькая победа )
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:32
Территориальное подразделения мвд в данном вопросе действует по указке зенита. И ты это прекрасно знаешь
youtomee
youtomee ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 18:27
и ты конечно же сможешь назвать игроков из своей академии футбола, кто с легкостью заменит Малкома и Клаудиньо?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:19
"В России вопросами гражданства занимается Главное управление по вопросам миграции МВД и его территориальные подразделения."

"Зенит" - территориальное подразделение МВД???
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:44
У фк ЗЕНИТ есть своя академия футбола. За чем заморские граждане нужны.Баласт..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:40
Получат гражданство и столб забьют на зенит...)))
memphis
memphis
сегодня в 17:12
А остальным бразильцам когда?
Гость
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