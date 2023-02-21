«Зенит» оформил документы для получения Малкомом и Клаудиньо гражданства РФ

«Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильскими игроками команды Малкомом и Клаудиньо российского гражданства. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.
АО «ФК „Зенит“» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62‑ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Рассмотрение вопроса ведется в установленном законом порядке.
"Зенит" - территориальное подразделение МВД???
"Зенит" - территориальное подразделение МВД???