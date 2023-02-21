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Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» принял извинения «Базеля»

сегодня, 09:57

Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артём Овсянников, подвергшийся нападению болельщиков во время матча чемпионата Швейцарии, принял извинения «Базеля».

Я принимаю извинения «Базеля». Считаю, что они действовали максимально корректно. Планирую направить им официальное письмо, где попрошу о том, чтобы они предприняли меры, как можно лучше организовать продажу билетов. Потому что в тот момент, когда я покупал билет, я не получил ни одного предупреждения о том, что это фан-сектор и что на стадионе снимать нельзя. Это недопустимо. Для безопасности посещения этого стадиона в будущем с этим нужно разобраться.

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Базель
Источник: sport-express.ru
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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:58
Напыщенный юный дурачок распушил перья и начал декламацию своего Устава в чужом монастыре,вместо того чтобы учить на входе правила пребывания в чужом. Гельминт,не возбуждайся,сиди тихо в швейцарщине.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:15
Ну не становиться же в позу сильно обиженного...
Гость
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