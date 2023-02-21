Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» принял извинения «Базеля»

Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артём Овсянников, подвергшийся нападению болельщиков во время матча чемпионата Швейцарии, принял извинения «Базеля».

Я принимаю извинения «Базеля». Считаю, что они действовали максимально корректно. Планирую направить им официальное письмо, где попрошу о том, чтобы они предприняли меры, как можно лучше организовать продажу билетов. Потому что в тот момент, когда я покупал билет, я не получил ни одного предупреждения о том, что это фан-сектор и что на стадионе снимать нельзя. Это недопустимо. Для безопасности посещения этого стадиона в будущем с этим нужно разобраться.