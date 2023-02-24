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Указом Путина Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

сегодня, 17:13

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина № 118 от 24 февраля 2023 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в указе значатся имена и фамилии 34 человек.

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Все комментарии
DAD81
DAD81
сегодня в 20:36
Тьфу! Жаль материться нельзя. (((
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:32, ред.
))) Беда в том, Толя, что ты сам себе противоречишь. Если ты такого негативного мнения о нашей Счётной палате..., почему тогда считаешь, что она у нас ЕСТЬ ?!
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
сегодня в 20:29
Стыд и срам!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:12
В этом то и беда. Есть Счетная палата, которая должна это делать. Для нее все равны, но некоторые почему то ровнее других
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:08, ред.
Толя. Вот скажи. Ты действительно думаешь, что официальные убытки нашего бюджета реально кого то в стране парят ?
Включи сейчас, ради интереса, интерактивную дорожную карту крупнейших городов нашей необъятной и посмотри на сугробы и ледяные торосы проезжих частей... Зима в стране - полгода. Ты знаешь реальную - теневую экономию бюджетных средств из-за фактического отсутствия снегоуборочной техники в России ? Это во сто крат больше, чем те копейки, недополученные за Малькома и Клаудиньо, поверь.
alexamit
alexamit ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 20:02
Ибрагим Петрович Ганнибал приносил пользу всей России,а эти два чухонца только бомжам и Миллеру.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:46
Очередная блаж лазурных....))))...ни к звездам...ни в Красную.Армию...))))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:40
газпром рулит...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 19:36, ред.
Давай я тебе поясню в какую сумму нашему бюджету обойдутся эти два "милых гражданина" Приведу цифры. Два трансфера 40+12 = 52 млн евро. Контракты до 2027 г на 7 млн в год каждому , это еще плюс 7 х 2 х 5 (лет) =70 млн евро, да еще вместо 30% налогов как иностранцам они теперь будут платить 13 % (это реальная причина получения ими гражданств РФ) , т.е. наш бюджет недополучит от них еще (0,30 - 0,13) х 70 =11,9 млн евро. То- всего нашему бюджету это "гражданство" обойдется в 52 + 70 +11,9 = 133,9 млн евро.
На эти деньги можно за границей вылечить около 10 тысяч детей, на которых мы сейчас собираем деньги на разных акциях. Вопрос. Есть совесть у Миллера и тех кто эту вакханалию одобряет и оправдывает? Только честно.
Figvam
Figvam
сегодня в 19:33, ред.
Может парни на Донбасс сгоняли в межсезонье, кровь пролили за Россию? А иначе для чего все? Чтобы с Туркменистаном играть на равных? Или зенит намерен избавиться от последних русских в составе?
agent Smith
agent Smith
сегодня в 19:24
Только не понятно зачем. За сборную они играть не могут. Д и сборная играть не может.
sova147
sova147
сегодня в 19:04
Если за сборную играть не могут тогда зачем все это?
bacek15
bacek15
сегодня в 18:55
Ну и что здесь такого? Чем больше хороших людей будет в России - тем лучше!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:52
Надоть привязать их к перинатальному центру...)
А предварительно провести беседу о социальной ответственности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 18:45
Он казах, или бразилец?
Futurista
Futurista
сегодня в 18:44
Пошли по пути Ганнибала)...будет ли новый Пушкин в России лет через 200?)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:43
Эти слова относятся совсем к иной ситуации, особенно в плане сроков,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:41
Первые двое имею русские корни, а остальные жили в РФ более 10 лет и ждали гражданство е один год
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:39
Без Миллера президент и понятия не имел кто эти альбиносы. Если бы Миллер не ходатайствовал и не лез в дела РФС с футболом бы лучше дело было бы. по крайней мере справедливости было бы больше. А так Газпром рулит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:38
Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА:
— Мы к вопросу натурализации относимся абсолютно спокойно, считаем, что это допустимо. Очень много футбольных стран, таких, как Испания, Германия и Италия, используют эту возможность и делают свои сборные сильнее. Думаю, что в разумных пределах это вполне возможно.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России:
«Было бы неплохо натурализовать тех легионеров, которые соответствуют уровню национальной сборной. Это делается во всём мире, и тут я не вижу ничего страшного».
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:32
Да нет,как раз-таки наш президент,вот нам обычным и вручит автомат!!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:30
Ну,это же Вова,наш могучий лидер!!! Все для Русского народа!!!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 18:29
В обязательном порядке,и этого уголовника пусть захватят,Промеса!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:28, ред.
Знатно начал..., да закончил не в тему. Указ кто выпустил ? Миллер ?! ))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:27
Перечислил всех кто мог играть за сборную и которые долгое время были в России в отличии от этих
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:26
Марио мог играть за сборную Россию а эти не могут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:23
Нойштедтер..Рауш..Гильерме..Фернандес..Ари...
Не уж то Малком и Клаудиньо не столь мастеровитые как эти парни ???
Elliada
Elliada
сегодня в 18:23
Вместе с паспортом получили автомат и направление
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 18:19
)
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 18:11
Неужели не было других более простых и менее рискованных способов избежать уплаты налогов…🤨🤔
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