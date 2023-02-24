Указом Путина Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

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сегодня, 17:13

Бразильские футболисты «Зенита» и получили российское гражданство.

Соответствующий указ президента России № 118 от 24 февраля 2023 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в указе значатся имена и фамилии 34 человек.