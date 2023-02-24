Указом Путина Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина № 118 от 24 февраля 2023 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в указе значатся имена и фамилии 34 человек.
Военком: - Вы музыку любите?
- Да.
- Тогда служить будете в Вагнере.
Военком: - Вы музыку любите?
- Да.
- Тогда служить будете в Вагнере.
На эти деньги можно за границей вылечить около 10 тысяч детей, на которых мы сейчас собираем деньги на разных акциях. Вопрос. Есть совесть у Миллера и тех кто эту вакханалию одобряет и оправдывает? Только честно.
На эти деньги можно за границей вылечить около 10 тысяч детей, на которых мы сейчас собираем деньги на разных акциях. Вопрос. Есть совесть у Миллера и тех кто эту вакханалию одобряет и оправдывает? Только честно.