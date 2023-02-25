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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2022/2023

У Гринвуда будет ребёнок от девушки, которая обвинила его в изнасиловании

сегодня, 12:22

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд станет отцом.

Матерью ребёнка будет Харриет Робсон, которая в январе прошлого года обвинила футболиста в изнасиловании и побоях. Семьи пары в курсе, что у Гринвуда будет первенец, они поддерживают общение между собой.

Суд снял все обвинения с игрока «Манчестер Юнайтед» только несколько недель назад.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:21
А может, вариант как в анекдоте:
- Лиса говорит - Ну, что за звери в лесу пошли - вчера бежала по лесу - изнасиловали; сегодня опять та же ситуация повторилась!
- Ну и чего?
- Чего, чего - завтра опять в лес пойду!
112910415
112910415
сегодня в 13:33
загадочная, но счастливая история ... )
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:32
Ну и дурак Мэйсон. Значит снова с ней сошёлся. А она ему испортила всю карьеру.
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:30
Одна шероховатость - январь "прошлого года"))
протон
протон
сегодня в 13:18
Январь: изнасилование, угроза убийства
Февраль: счастливая пара ждёт ребенка
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:17
Просто они на следственном эксперименте так тщательно показывали данное преступление... что она забеременела...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 13:10
Первый канал какой то, а не новости
Elliada
Elliada
сегодня в 12:58
13 месяцев беременна? А когда рожать собирается? Через полгода? Либо это был не единичный случай, либо не Гринвуд отец. Представляю, как они будут объяснять ребенку как они познакомились. Дани Алвес случайно отцом стать тоже не планирует?
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 12:54
Одна из самых мутных околофутбольных историй
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:32
В январе прошлого года обвинила в изнасиловании... И ждёт первенца в 2023 году... А сейчас уже февраль заканчивается, а она всё ждёт...
Либо ей понравилось как Мейсон её "насилует", с повесткой в кармане явится в полицейский околоток, либо она как слониха два года будет ходить беременной)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:26
Вот. вот...
Мну давно повторял:
- Одно неверное движение и ты уже отец!)
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