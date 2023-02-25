У Гринвуда будет ребёнок от девушки, которая обвинила его в изнасиловании

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сегодня, 12:22

Нападающий «Манчестер Юнайтед» станет отцом.

Матерью ребёнка будет Харриет Робсон, которая в январе прошлого года обвинила футболиста в изнасиловании и побоях. Семьи пары в курсе, что у Гринвуда будет первенец, они поддерживают общение между собой.

Суд снял все обвинения с игрока «Манчестер Юнайтед» только несколько недель назад.