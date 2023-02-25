У Гринвуда будет ребёнок от девушки, которая обвинила его в изнасиловании

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд станет отцом.
Матерью ребёнка будет Харриет Робсон, которая в январе прошлого года обвинила футболиста в изнасиловании и побоях. Семьи пары в курсе, что у Гринвуда будет первенец, они поддерживают общение между собой.
Суд снял все обвинения с игрока «Манчестер Юнайтед» только несколько недель назад.
- Лиса говорит - Ну, что за звери в лесу пошли - вчера бежала по лесу - изнасиловали; сегодня опять та же ситуация повторилась!
- Ну и чего?
- Чего, чего - завтра опять в лес пойду!
- Лиса говорит - Ну, что за звери в лесу пошли - вчера бежала по лесу - изнасиловали; сегодня опять та же ситуация повторилась!
- Ну и чего?
- Чего, чего - завтра опять в лес пойду!
Февраль: счастливая пара ждёт ребенка
Февраль: счастливая пара ждёт ребенка
Либо ей понравилось как Мейсон её "насилует", с повесткой в кармане явится в полицейский околоток, либо она как слониха два года будет ходить беременной)
Либо ей понравилось как Мейсон её "насилует", с повесткой в кармане явится в полицейский околоток, либо она как слониха два года будет ходить беременной)
Мну давно повторял:
- Одно неверное движение и ты уже отец!)
Мну давно повторял:
- Одно неверное движение и ты уже отец!)