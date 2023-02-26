Президент «Тернаны» плюнул в фанатов команды

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26 февраля 2023, 22:48

Главный тренер «Тернаны» из Серии В подал в отставку. Он работал в клубе со 2 декабря 2022 года. Специалист при этом посоветовал президенту клуба Стефано Бандекки вернуть на тренерский мостик его предшественника .

Фанаты команды недовольны происходящим, недавно у них состоялся с президентом клуба разговор на повышенных тонах, в ходе которого Бандекки плюнул в одного из болельщиков. Он сам в этом признался:

Это правда, я плюнул в болельщиков. Но они сначала плюнули в меня. Я могу быть христианином, но я не могу подставить вторую щеку. Я вкладываю деньги в этот клуб и получаю за это плевки, поэтому болельщики должны изменить свое отношение.

«Тернана» занимает 11-е место (34 балла).