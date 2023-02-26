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Президент «Тернаны» плюнул в фанатов команды

26 февраля 2023, 22:48

Главный тренер «Тернаны» из Серии В Аурелио Андреацолли подал в отставку. Он работал в клубе со 2 декабря 2022 года. Специалист при этом посоветовал президенту клуба Стефано Бандекки вернуть на тренерский мостик его предшественника Кристиано Лукарелли.

Фанаты команды недовольны происходящим, недавно у них состоялся с президентом клуба разговор на повышенных тонах, в ходе которого Бандекки плюнул в одного из болельщиков. Он сам в этом признался:

Это правда, я плюнул в болельщиков. Но они сначала плюнули в меня. Я могу быть христианином, но я не могу подставить вторую щеку. Я вкладываю деньги в этот клуб и получаю за это плевки, поэтому болельщики должны изменить свое отношение.

«Тернана» занимает 11-е место (34 балла).

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Все комментарии
112910415
112910415
27 февраля в 06:29
президента тоже понять можно !
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 04:43
Теперь если все фанаты плюнут в него, то он может захлебнуться
Gahi
Gahi
27 февраля в 00:29
Если президент клуба "Тернаны" Стефано Бандекки позволяет себе плеваться с болельщиками, то видимо отношения между ними действительно плачевные при котором найти виновного всегда сложно потому что каждый будет по своему правым. Просто нужно уметь сдерживать свои эмоции, особенно после игры когда команда проигрывает. Каждый настолько эмоционально опустошен, что не может сказать того, что хотели услышать, наговорить банальностей, либо резкости, либо кого-то конкретно обидеть. Просто нужно найти в себе силы успокоиться и подготовиться к общению, особенно с теми кто тебя поддерживает на всех матчах это конечно фанаты клуба. И умение общаться как с ними, так и с журналистами, что входить в обязанности президента. И это немаловажно для того, чтобы создать имидж среди болельщиков, может быть, такого образования и не хватает Бандекки, чтобы его авторитет высоко котировался среди болельщиков команды, а не делали из него "тирана", который готов плеваться на всех, но при этом не подставлять свою вторую щёку.
Варвар7
Варвар7
27 февраля в 00:07
Выпросили друг у друга....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 февраля в 23:26
Правильно сделал что плюнул в ответ, а лучше всего надо было в рыло дать!
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