Гринвуд впервые встретился с руководством МЮ после снятия обвинений

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26 февраля 2023, 14:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» провёл первую встречу с руководством клуба после снятия обвинений в изнасиловании, сообщает The Sun.

В начале февраля прокуратура объявила, что с футболиста сняты обвинения, но в МЮ заявили о проведении собственного расследования, а также о том, что футболист не будет играть за команду до конца сезона.

Отмечается, что Гринвуд встретился с боссами «Юнайтед» 16 февраля, перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной», чтобы рассказать свою версию произошедшего. Клуб дал ему такую возможность, чтобы иметь полную картину.