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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2022/2023

Гринвуд впервые встретился с руководством МЮ после снятия обвинений

26 февраля 2023, 14:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд провёл первую встречу с руководством клуба после снятия обвинений в изнасиловании, сообщает The Sun.

В начале февраля прокуратура объявила, что с футболиста сняты обвинения, но в МЮ заявили о проведении собственного расследования, а также о том, что футболист не будет играть за команду до конца сезона.

Отмечается, что Гринвуд встретился с боссами «Юнайтед» 16 февраля, перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной», чтобы рассказать свою версию произошедшего. Клуб дал ему такую возможность, чтобы иметь полную картину.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
26 февраля в 19:12
Сломали карьеру игроку из-за какой-то британской шурыгиной. Если суд постановил что не виновен, какие могут быть отговорки пускай дают играть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 15:51
У него там подруга на 18-м месяце беременности...а он шляется по встречам всяким..
Брулин
Брулин
26 февраля в 15:29
Ждём второй сезон этого сериала в ток шоу по установлению ДНК отцовства
98nrcnbdy2qt
98nrcnbdy2qt
26 февраля в 14:56
Серьёзный подход у дьяволов к моральному облику своих игроков
Гость
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