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Каземиро: «Я бросаюсь на мяч, как на еду»

27 февраля 2023, 19:14

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро после победы «дьяволов» в Кубке Лиги прокомментировал свой стиль игры.

Люди, которые со мной знакомы, понимают, что я бросаюсь на мяч, как на еду. Таков мой характер, это не из-за того, что это был финал или что-то в этом роде. В каждом эпизоде я атакую как в последний раз.

Мне здесь нравится. Я ушел из великого клуба, приехал в Англию, и люди спрашивали, зачем я так поступил. Такие моменты, как этот, и есть ответ. Мы все понимаем, что это лишь начало, но это не означает, что мы не можем радоваться. Это еще один мой титул, и я всегда рад этому, независимо от соревнования.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:10
Когда заработала опора в лице Казима, то в центре сразу наступил порядок и некоторые игроки заиграли толково.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:21
Интересное сравнение))) Видимо, любит покушать 😉
112910415
112910415
вчера в 05:10
хорошо, отлично, убедительно !
...на мяч бросаться надо, а на еду - совершенно нет !
shur
shur
27 февраля в 22:37
...карьере позавидуешь, хотя чему завидовать, у меня супруга
видя опытного работника, актера, спортсмена, говорит :" Вот -
человек на своём месте! " И с этим не поспоришь, лет пять ещё
будет нас радовать, здоровья и драйва!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
27 февраля в 22:14
Каземиро зацеметировал оборону в МЮ, теперь и в атаке созидание появилось
A.S.A
A.S.A
27 февраля в 20:15, ред.
Покупка Каземиро - это лучший трансфер МЮ за последнее время. Попадание 10 из 10!!!

Когда появилась новость о том, что МЮ хочет купить Каземиро, и что якобы сам игрок дал добро, лично я думал (писал тут) что это бред! И как можно было уходить уходить из Реала в разобранный МЮ?! А теперь стоит похвалить всех тех, кто помог осуществить этот трансфер для МЮ! Думаю, ЭТХ очень счастлив этому трансферу!
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 19:29
...как Роналду на контракт с большим количеством нулей.
нечитайло
нечитайло
27 февраля в 19:29
Для победы все средства хороши
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