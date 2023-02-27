Каземиро: «Я бросаюсь на мяч, как на еду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» после победы «дьяволов» в Кубке Лиги прокомментировал свой стиль игры.

Люди, которые со мной знакомы, понимают, что я бросаюсь на мяч, как на еду. Таков мой характер, это не из-за того, что это был финал или что-то в этом роде. В каждом эпизоде я атакую как в последний раз.

Мне здесь нравится. Я ушел из великого клуба, приехал в Англию, и люди спрашивали, зачем я так поступил. Такие моменты, как этот, и есть ответ. Мы все понимаем, что это лишь начало, но это не означает, что мы не можем радоваться. Это еще один мой титул, и я всегда рад этому, независимо от соревнования.