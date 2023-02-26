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Хави: «Мы потерпели неудачу, этому нет оправдания. Я крайне зол»

26 февраля 2023, 23:42
АльмерияЛоготип футбольный клуб Альмерия1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на поражение своей команды в матче Ла Лиги против «Альмерии» (0:1).

Мы потерпели неудачу, этому нет оправдания. В первом тайме мы действовали слишком вяло. У нас не было ни интенсивности, ни желания выиграть – вот что меня тревожит в наибольшей степени. Просим прощения у болельщиков. Мы упустили замечательную возможность. Мы не выигрываем Ла Лигу три года. Я не могу этого понять. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я крайне зол.

После перерыва мы старались приложить максимум усилий, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно. Первый тайм – наша худшая игра в сезоне. Я за это в ответе. К счастью у нас есть подушка в виде отрыва по баллам.

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Все комментарии
agent Smith
agent Smith
27 февраля в 07:08
Ничего страшного не произошло. У всех бывают осечки. Отрыв позволяет Барселоне чувствовать себя уверенно. Нужно разобраться в причинах и двигаться дальше.
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 07:05
Нужно разобраться и найти виновного в неудачах. Иначе сам будет виноватым.
Колобокforever
Колобокforever
27 февраля в 06:19
Я злой и старый серый волк , я в поросятах знаю толк ....
112910415
112910415
27 февраля в 05:11
при такой игре рухнет всё в короткий срок
6fd9b8b57nxu
6fd9b8b57nxu
27 февраля в 02:34
Хороший подарок сделала Альмерия Реалу
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
27 февраля в 00:40
Чави в отставку, как всегда вместо игроков выставил ...., да?
Варвар7
Варвар7
27 февраля в 00:16
Capral
Capral
27 февраля в 00:05
протон, редко с тобой соглашаюсь, но последнее время- выдаёшь шедевры!!! Не могу пройти мимо!
Futurista
Futurista
27 февраля в 00:05
протон
протон
27 февраля в 00:02
Нет тренерский мысли нет страшного оружия ,забегания, нет элементарного но эффективной розыгрыш выход из под прессинга. Чем запомнится правление Хави это навесы навесы, навесы в никуда. Хави видя что творит Альба со своими навесами и молчит. К примеру У Реала запрещены навесы, надо дорожить владением мяча, а не разбрасывать все навесами. Думал что Хави повернет барсу, но она в силу обстоятельств играет как при Кумане. Сейчас опять начнут покупать игроков у которых нет и это естественно не будет ДНК барсы.
Гость
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