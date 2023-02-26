Хави: «Мы потерпели неудачу, этому нет оправдания. Я крайне зол»

Главный тренер «Барселоны» отреагировал на поражение своей команды в матче Ла Лиги против «Альмерии» (0:1).

Мы потерпели неудачу, этому нет оправдания. В первом тайме мы действовали слишком вяло. У нас не было ни интенсивности, ни желания выиграть – вот что меня тревожит в наибольшей степени. Просим прощения у болельщиков. Мы упустили замечательную возможность. Мы не выигрываем Ла Лигу три года. Я не могу этого понять. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я крайне зол.

После перерыва мы старались приложить максимум усилий, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно. Первый тайм – наша худшая игра в сезоне. Я за это в ответе. К счастью у нас есть подушка в виде отрыва по баллам.