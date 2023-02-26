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«Было необходимо выиграть первый трофей». Тен Хаг — о победе в Кубке Лиги

26 февраля 2023, 23:55

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе «дьяволов» в Кубке Лиги.

Мы снова смогли правильно настроиться – футболисты стремятся бороться и приложить максимум усилий. Мы не всегда показывали свой лучший футбол, но он был эффективным.

Было необходимо выиграть первый трофей, мы это и сделали сегодня. После этого команда поверит в себя.

Мы все еще в начале пути возвращения «Манчестер Юнайтед» туда, где клуб должен быть. Я говорю о новых титулах. Это был первый.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
27 февраля в 07:43
С почином и главное что на этом матче присутствовал сам Сэр Фергюсон, а это дорогого стоит. Удачи
nwdxy2j39md3
nwdxy2j39md3
27 февраля в 06:51
И принесли его, как у нас говорят, сороки на хвосте

cz7x4n9rm5js
cz7x4n9rm5js
27 февраля в 06:47
Будем надеяться, что это для дьяволов было только начало
112910415
112910415
27 февраля в 05:17
пошёл подъём, то ли ещё будет !
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 02:39
Вполне заслуженный трофей 🏆завоевал Тен Хаг с МЮ !!!
Loko57
Loko57
27 февраля в 01:50
Жаль Сорок, игра у них не пошла!
протон
протон
27 февраля в 00:20
Работу Тен Хага сложно переоценить, он большой молодец, но какой же зверь этот Каземиро. И дело тут далеко не только в голе. С ним есть ощущение, что вот нужно будет МЮ забьет ,нужно будет закроется и не пропустит, человек прям излучает уверенность даже после неправильных решений ни капли сомнения у человека в принятых решениях. Да ввиду возраста и игровых качеств может и есть игроки лучше, но с такой ментальностью уверяю вас нету. После ухода из Мадрида болею персонально за тебя, дерзай Каземиро.
Варвар7
Варвар7
27 февраля в 00:18, ред.
Поздравляю МЮ и его болельщиков с победой!
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