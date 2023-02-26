«Было необходимо выиграть первый трофей». Тен Хаг — о победе в Кубке Лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о победе «дьяволов» в Кубке Лиги.

Мы снова смогли правильно настроиться – футболисты стремятся бороться и приложить максимум усилий. Мы не всегда показывали свой лучший футбол, но он был эффективным.

Было необходимо выиграть первый трофей, мы это и сделали сегодня. После этого команда поверит в себя.

Мы все еще в начале пути возвращения «Манчестер Юнайтед» туда, где клуб должен быть. Я говорю о новых титулах. Это был первый.