Поттер: «Я не так много сделал в „Челси“, чтобы пользоваться доверием»

Главный тренер «Челси» после поражения своей команды в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) высказался о своем будущем:

Я не так много сделал в «Челси», чтобы пользоваться доверием. Сейчас я думаю только о следующем матче против «Лидса». Нам нужно найти свою игру, чтобы взять три очка.