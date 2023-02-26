Поттер: «Я не так много сделал в „Челси“, чтобы пользоваться доверием»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после поражения своей команды в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) высказался о своем будущем:
Я не так много сделал в «Челси», чтобы пользоваться доверием. Сейчас я думаю только о следующем матче против «Лидса». Нам нужно найти свою игру, чтобы взять три очка.
А владельцы…не хотят признавать свою ошибку.
А владельцы…не хотят признавать свою ошибку.
Дождемся,что в зону вылета опустимся, тогда уже поздно будет его выгонять.
Дождемся,что в зону вылета опустимся, тогда уже поздно будет его выгонять.