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Поттер: «Я не так много сделал в „Челси“, чтобы пользоваться доверием»

26 февраля 2023, 20:23

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после поражения своей команды в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) высказался о своем будущем:

Я не так много сделал в «Челси», чтобы пользоваться доверием. Сейчас я думаю только о следующем матче против «Лидса». Нам нужно найти свою игру, чтобы взять три очка.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 февраля в 05:19
всё идёт не так, всё !
протон
протон
26 февраля в 22:39
Сегодня сказали на не уволят, но, возможно, на неделе.
Tex
Tex
26 февраля в 21:44
Да вроде наделал уже столько, что пойди разгреби теперь...
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
26 февраля в 21:21
Там ещё и контракт на кучу лет и соотвественно отступные большие,в общем владельцы дурканули уволив ТТ, а сейчас не знают,что делать.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Stalker-ato (раскрыть)
26 февраля в 21:00
Мужества к сожалению у него нет…Пол года в команде, а результат отвратительный.
А владельцы…не хотят признавать свою ошибку.
Stalker-ato
Stalker-ato
26 февраля в 20:41
Я то думал,у него мужества хватит написать заявление и уйти,а он снова,что то там мямлет.
Дождемся,что в зону вылета опустимся, тогда уже поздно будет его выгонять.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
26 февраля в 20:38
В АПЛ вообще хоть один британский тренер топ клуб хорошо тренеровал? Мне кажется давно пора понять, что у Британских тренеров примитивное виденье футбола , они не способнв тренеровать топ клубы.
Гость
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