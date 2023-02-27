Гендир «Интера»: «Лукаку несколько раз говорил о намерении остаться»

Генеральный директор «Интера» дал комментарий касательно нападающего миланцев , права на которого принадлежат «Челси».

На данный момент рано это обсуждать. Сейчас наша цель – завершить сезон как можно лучше.

Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о намерении остаться, но сейчас он футболист «Челси». В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, получится ли его вернуть в «Интер».