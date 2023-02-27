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Гендир «Интера»: «Лукаку несколько раз говорил о намерении остаться»

27 февраля 2023, 19:48

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта дал комментарий касательно нападающего миланцев Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси».

На данный момент рано это обсуждать. Сейчас наша цель – завершить сезон как можно лучше.

Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о намерении остаться, но сейчас он футболист «Челси». В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, получится ли его вернуть в «Интер».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
27 февраля в 20:44
Не не, спасибо…эту слабохарактерную обиженную плаксу нам только не хватает, который в СериАле своем потух.
Забил 2 гола (с пенальти и второй от штанги) за долгое время и начали снова писать о нём.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 20:18
Сейчас Лукаку не помешал бы Челси, а то они совсем сдулись!
Гость
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