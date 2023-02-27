Гендир «Интера»: «Лукаку несколько раз говорил о намерении остаться»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта дал комментарий касательно нападающего миланцев Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси».
На данный момент рано это обсуждать. Сейчас наша цель – завершить сезон как можно лучше.
Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о намерении остаться, но сейчас он футболист «Челси». В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, получится ли его вернуть в «Интер».
Забил 2 гола (с пенальти и второй от штанги) за долгое время и начали снова писать о нём.
Забил 2 гола (с пенальти и второй от штанги) за долгое время и начали снова писать о нём.