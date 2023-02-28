«Краснодар» обыграл ЦСКА, но не прошёл в полуфинал Кубка России

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вчера, 21:31

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Единственный гол в игре на 50-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.