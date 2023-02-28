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«Краснодар» обыграл ЦСКА, но не прошёл в полуфинал Кубка России

вчера, 21:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Единственный гол в игре на 50-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Первый матч между клубами закончился победой ЦСКА со счётом 3:0, поэтому «армейцы» прошли в следующий раунд, а «быки» опустились в сетку Пути регионов Кубка России.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:46
Спасибо за инфу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:45
Болельщиков ЦСКА с выходом в 1/2 финала Кубка.
На команду довлел итог 3:0 в Москве. Лучший И.В. Акинфеев.
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:45
Второго марта.
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 21:43
Самый тошнотворный матч!жаль потраченного времени..
Думал будет заруба,а по итогу вот это…
Сп62
Сп62
вчера в 21:41
А когда жеребьёвка?
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:41
Кстати, многие в группе очень хорошо и активно играли. В общем молодцы.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:39
Вот тогда и начнётся настоящая рубка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:35
А вот дальше жребий. Вероятны и Спартак, и Урал, и думаю Динамо
cska1948
cska1948
вчера в 21:34
Ни одной из команд не было смысла выскакивать из трусов и рвать жилы. Поэтому игра прошла спокойно, даже скучновато.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:34
Поздравляем ЦСКА с выходом в 1/2 финала....
Игра была сделана уже в первом матче...
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