«Краснодар» обыграл ЦСКА, но не прошёл в полуфинал Кубка России

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Единственный гол в игре на 50-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Первый матч между клубами закончился победой ЦСКА со счётом 3:0, поэтому «армейцы» прошли в следующий раунд, а «быки» опустились в сетку Пути регионов Кубка России.
На команду довлел итог 3:0 в Москве. Лучший И.В. Акинфеев.
На команду довлел итог 3:0 в Москве. Лучший И.В. Акинфеев.
Думал будет заруба,а по итогу вот это…
Думал будет заруба,а по итогу вот это…
Игра была сделана уже в первом матче...
Игра была сделана уже в первом матче...