«Урал» одолел «Ростов» в матче Кубка России

«Урал» обыграл «Ростов» в ответном матче 1/4 Пути РПЛ Кубка России (2:1, общий счет 3:2).
Андрей Егорычев открыл счет на 27-й минуте, Максим Осипенко на 82-й счет сравнял, реализовав пенальти. Победный гол «с точки» забил Рай Влут на 88-й минуте.
Ранее в турнире «Пари НН» переиграл «Звезду».
Постоянно падает в штрафной и корчится от боли, при этом смотрит на судью.
Осенью в одном матче сам нарушил правила в атаке, но так отыграл, что судья повёлся и дал пенальти.
Постоянно падает в штрафной и корчится от боли, при этом смотрит на судью.
Осенью в одном матче сам нарушил правила в атаке, но так отыграл, что судья повёлся и дал пенальти.
Я когда об этом говорил, ростовские на меня ополчились. Ну вот, еще один подарок. Три пенальти за 2 мин., в игре с Торпедо- это можно записать в "Красную Книгу" как вымирающий эпизод! Всегда говорил- Карпин самый обычный тренер. А вот, когда Ганчар возглавил Урал, многие подсмеивались, иронизировали, а оказалось не худший выбор- и игру поставил, и результат дает.
Я когда об этом говорил, ростовские на меня ополчились. Ну вот, еще один подарок. Три пенальти за 2 мин., в игре с Торпедо- это можно записать в "Красную Книгу" как вымирающий эпизод! Всегда говорил- Карпин самый обычный тренер. А вот, когда Ганчар возглавил Урал, многие подсмеивались, иронизировали, а оказалось не худший выбор- и игру поставил, и результат дает.
Ну а наш белорусский специалист Витя из Хойников - вообще черт какой-то в хорошем смысле слова: из дохлейшей команды за очень короткое время сделал нечто вполне конкурентоспособное.
Ну а наш белорусский специалист Витя из Хойников - вообще черт какой-то в хорошем смысле слова: из дохлейшей команды за очень короткое время сделал нечто вполне конкурентоспособное.