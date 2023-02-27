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«Урал» одолел «Ростов» в матче Кубка России

27 февраля 2023, 18:57
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Урал» обыграл «Ростов» в ответном матче 1/4 Пути РПЛ Кубка России (2:1, общий счет 3:2).

Андрей Егорычев открыл счет на 27-й минуте, Максим Осипенко на 82-й счет сравнял, реализовав пенальти. Победный гол «с точки» забил Рай Влут на 88-й минуте.

Ранее в турнире «Пари НН» переиграл «Звезду».

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Все комментарии
АТГ
АТГ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 февраля в 21:51, ред.
Зато Валера регулярно дерет Спартак!
VeniaminS
VeniaminS
27 февраля в 21:34
Урал с победой,Ростов отдыхает.
Capral
Capral ответ gt3hprcjquyy (раскрыть)
27 февраля в 21:07
Прочел Ваш пост, и вспомнил, как в 1978г., в полуфинале КК, в игре Аустрия-ДИНАМО Москва, австрийцы, постоянно симулировали, падая на ровном месте, и выпрашивая штрафные. В одном из эпизодов, на очередное падение хозяев, В.Н.Маслаченко воскликнул: "Корчится, как в предсмертных муках"!!!
Capral
Capral ответ gt3hprcjquyy (раскрыть)
27 февраля в 21:01
Единственное, в чем Карпину надо отдать должно, это в том, что даже такое сокровище как Комличенко, он заставил играть. Я не про пенальти, вобщем.
lotsman
lotsman
27 февраля в 20:43
Урал молодцы. А вот пенальти натянутые.
112910415
112910415
27 февраля в 20:39
Урал крут, а Валера не очень !
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
27 февраля в 19:44
Этого и следовало ожидать!
Capral
Capral ответ прЮвет ВОЛКУ (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля в 19:43
А я даже спорить с тобой не буду. В прошлом сезоне мне было СТЫДНО за любимый клуб, как продажные судьи тащили ДИНАМО. Но тогда было "это", ему подсуживали по полной. Сейчас в ДИНАМО работает честный, порядочный человек- ему левые пенальти не ставят.
Capral
Capral ответ Аспект (раскрыть)
27 февраля в 19:39
Я уже со счету сбился сколько пенальти пробили ростовские. Сколько лет смотрю футбол, такого не видел...
ДАША Д
ДАША Д
27 февраля в 19:38
Валере придется серьезно подумать перед возобновлением чемпионата...
протон
протон
27 февраля в 19:30
оба матча в одну калитку выиграл Урал, но по счёту всего лишь 3-2 с решающим голом на последних минутах ответного матча, что не отражает игру команд в противостоянии...Урал сейчас куда более цельная команда, чем Ростов...
Аспект
Аспект ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
27 февраля в 19:23
Как-то странно Валеру "тащат" с пеналями, назначая таковой в ворота "Ростова" под занавес матча. )))
Ну а наш белорусский специалист Витя из Хойников - вообще черт какой-то в хорошем смысле слова: из дохлейшей команды за очень короткое время сделал нечто вполне конкурентоспособное.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 февраля в 19:20, ред.
Анатолий, привет!
Я когда об этом говорил, ростовские на меня ополчились. Ну вот, еще один подарок. Три пенальти за 2 мин., в игре с Торпедо- это можно записать в "Красную Книгу" как вымирающий эпизод! Всегда говорил- Карпин самый обычный тренер. А вот, когда Ганчар возглавил Урал, многие подсмеивались, иронизировали, а оказалось не худший выбор- и игру поставил, и результат дает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 февраля в 19:12
Карпин проиграл все 4 гостевые встречи в Кубке...
Ахмату 1:3
Динамо 1:3
Оренбургу 2:4
Уралу 1:2
Boricku
Boricku
27 февраля в 19:11
Даже пенальти тотальные Карпова Валеру не спасли, пора в отстаффку и в Калев -тренделем !
25процентный клоун
25процентный клоун
27 февраля в 19:08
Игра была равна
gt3hprcjquyy
gt3hprcjquyy ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
27 февраля в 19:08
Комличенко главный "падальщик" нашего футбола в последнее время.
Постоянно падает в штрафной и корчится от боли, при этом смотрит на судью.
Осенью в одном матче сам нарушил правила в атаке, но так отыграл, что судья повёлся и дал пенальти.
Роман Романов 3
Роман Романов 3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 февраля в 19:07
Элементарно,Карпину всегда симпатизировал,но тащат его уж слишком откровенно-а ну да!!!-он тащит нашу сборную …
Только куда-не понятно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
27 февраля в 19:00
Этот сезон вообще богат на левые пенальти в пользу Карпина. Чем то он судей очаровал.
Роман Романов 3
Роман Романов 3
27 февраля в 18:58
Максимально левый пенальти не помогает в этом матче Карпину и ко!
Бог видит всё!
Урал вам аплодисменты!!!
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