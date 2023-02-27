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ПСЖ крупно обыграл «Марсель» и укрепил лидерство в Лиге 1

27 февраля 2023, 00:38
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Марсель» крупно уступил ПСЖ в поединке 25-го тура Лиги 1 (0:3).

Килиан Мбаппе открыл счет на 25-й минуте, Лионель Месси на 29-й удвоил преимущество парижан. На 55-й Мбаппе оформил дубль.

После матча ПСЖ лидирует в чемпионате (60 очков), «Марсель» занимает 2-е место (52 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sortiraparis.com
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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ 3ton (раскрыть)
27 февраля в 09:21
Пока в Баварии тренер Нагельсманн, всё возможно
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
27 февраля в 08:22
Они так только у себя в лиге могут, а в ЛЧ так не получается.
shlomo
shlomo
27 февраля в 08:17
Там и укреплять то особо было нечего.... но три очка лишними не будут
x98puer7ems5
x98puer7ems5
27 февраля в 07:54
Жаль, что Марсель не смог их снова сделать
ДСА
ДСА
27 февраля в 07:07
Обыграли сильного соперника. Шансы с Баварией все же есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 07:03
Парижане сумели собраться на важный матч...
ABir
ABir
27 февраля в 06:10
Жаль, что оба преследователя ПСЖ потеряли очки
112910415
112910415
27 февраля в 05:06
просто сыграли как умеют
Остапчук 67
Остапчук 67
27 февраля в 04:49
Просто ПСЖ сильнее.
8cte9w4azkft
8cte9w4azkft
27 февраля в 03:50
В Мюнхене сами столько же выхватят
Колобокforever
Колобокforever
27 февраля в 02:43
Пора бежать из ПСЖ !
Варвар7
Варвар7
27 февраля в 02:08
ПСЖ "раскатал Марсель , Бавария - Унион, ждём их встречи в ЛЧ, будет интересно!
УЕСКА
УЕСКА
27 февраля в 01:32
Мбаппе и Месси сделали результат. Красавцы! Устранили главного конкурента в чемпионате. Теперь надо подумать о Баварии...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
27 февраля в 01:16
Париж был хорош..
протон
протон
27 февраля в 01:03
Ударная двойка принесла очередные плоды парижанам. Ну вот, снова отрыв большой становится от конкурентов
Мбаппе и Месси сегодня показали всему миру, что в современном футболе есть они, и есть все остальные.
Все таки ПСЖ в разы сильнее играет когда играют двое из троих в нападении. Все таки насыщенности в середине поля с Мбаппе, Неймаром и Месси не хватает, нужен им доп опорник. Вератти с Витиньей отлично играют в созидании, а Маркиньос в опорке чистит
3ton
3ton
27 февраля в 00:47
Если ПСЖ с таким настроем и игрой сыграет с Баварией , то пройдут.
ПСЖ по всем показателям уничтожил Марсель
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
27 февраля в 00:44, ред.
Вот за то, как играл сегодня ПСЖ, мы и любим футбол.
Месси сделал игру, а Мбаппе её украсил.

P.S. Дальнейшие слова и эпитеты излишни.
Гость
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