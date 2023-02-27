ПСЖ крупно обыграл «Марсель» и укрепил лидерство в Лиге 1

«Марсель» крупно уступил ПСЖ в поединке 25-го тура Лиги 1 (0:3).
Килиан Мбаппе открыл счет на 25-й минуте, Лионель Месси на 29-й удвоил преимущество парижан. На 55-й Мбаппе оформил дубль.
После матча ПСЖ лидирует в чемпионате (60 очков), «Марсель» занимает 2-е место (52 балла).
Мбаппе и Месси сегодня показали всему миру, что в современном футболе есть они, и есть все остальные.
Все таки ПСЖ в разы сильнее играет когда играют двое из троих в нападении. Все таки насыщенности в середине поля с Мбаппе, Неймаром и Месси не хватает, нужен им доп опорник. Вератти с Витиньей отлично играют в созидании, а Маркиньос в опорке чистит
Мбаппе и Месси сегодня показали всему миру, что в современном футболе есть они, и есть все остальные.
Все таки ПСЖ в разы сильнее играет когда играют двое из троих в нападении. Все таки насыщенности в середине поля с Мбаппе, Неймаром и Месси не хватает, нужен им доп опорник. Вератти с Витиньей отлично играют в созидании, а Маркиньос в опорке чистит