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«Спартак» выиграл у «Локомотива» в Кубке России

27 февраля 2023, 22:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Спартак» переиграл «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (4:2, 5:2 общий счет).

Счет открыл Михаил Игнатов на 15-й минуте. Антон Миранчук на 17-й забил ответный мяч. Роман Зобнин на 56-й вновь вывел хозяев вперед. На 81-й минуте Кристофер Мартинс укрепил лидерство команды, а на 83-й Миранчук оформил дубль. На 90+9-й Квинси Промес реализовал пенальти.

Ранее в Кубке России «Урал» одолел «Ростов».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:41
Да, с этим трудно не согласиться!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:38
Сторонники мы этого или нет , но такого понятия как " высшая справедливость " ещё никто не отменял . Хронология событий в мире это доказывает постоянно . Сколько лет измывались над нашими спортсменами и параолимпийцами ?! То допускают только без флага и гимна , то не допускают вообще до соревнований . Издеваетесь ? Получите сильное наводнение в Европе . Не хотите допускать российских олимпийцев на Олимпиаду в Токио ? Получите пандемию Ковид по всему миру ! А с ней и многомиллионные потери ! Просто так в жизни ничего не бывает .
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 18:42
Да, было такое, помню. Но только, я не сторонник подобных мер, типа- вчера вас обидели, завтра вам поможем. Это дурно пахнет. А то, что Спартак нечестно судили несколько лет - не отрицаю.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:39
Привет, Володя!!!
Так это даже не обсуждается. Болельщики Спартака это признают. Володя, ты скажи другое, уж если решить помочь Спартаку, надо было это делать не так откровенно. Можно было распределить на несколько матчей эту помощь, и дозированно, понемногу, незаметно подсуживать... Но, чтобы так, внаглую, на глазах у всех- это некрасиво.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:52, ред.
Виктор, привет! Наверняка помнишь, какой шум подняли болельщики СпаМа после их игры с Сочи, которую судил Казарцев. Вплоть до снятия с чемпионата. Казарцева тогда чуть не отлучили от судейства. Помня всё это, Казарцев решил за благо для себя больше со СпаМом не связываться и вчера, будучи арбитром ВАРа, все спорные моменты решил в пользу СпаМа, от греха подальше. Уверен, что было именно так.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:34
Будем откровенны ,Иванов с Казарцевым сегодня хорошо почудили в пользу Спартака . Видимо ,футбольный Бог всё таки существует . Это расплата за отношения к Спартаку .в прошлые сезоны ,когда над Спартаком измывались те же Иванов с Казарцевым ! Бог - не Тимошка ,видит немножко ! )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ DEIVID_577 (раскрыть)
вчера в 17:29
Тот же Иванов ,в своё время ( Зенит -Спартак 4: 2 ) , поставил на точку ,когда мяч попал в опорную руку , стелившегося в подкате Ещенко .
DEIVID_577
DEIVID_577 ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 15:01
Опорная рука, когда на неё опираешься, а не когда она волочится по газону.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:12
Если Вас послушать, то Спартак вообще святой. Никогда не нарушает правил, судят его честно и объективно, о чём вообще говорить. К Вашему сведению, понятие "прижатая рука"- термин иключительно подходящий к статичному положению футболиста, но точно не в позиции лёжа на спине или сидя на заднице. Второй гол Спартака- это нарушение правил, которое признал даже Тихонов. Отношусь к Вам с симпатией и уважением, поэтому призываю к большей объективности.
Всегда с огромным уважением относился и отношусь к Спартаку, как к клубу с богатейшей и блистательной историей, но футбольные правила- равны для всех.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:07
Всем спасибо за общение, армейцев ждём в финале Путь РПЛ
, если Урал пройдёте (Краснодар понятно - по определению)
Capral
Capral ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 13:04
Да, было такое- проходили...
Спартак, имея такую сумашедшую атаку, сам способен забить кому угодно, и уж точно в помощи судей не нуждается. Но то, что вчера произошло- безобразие.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:02
Я смотрел все игры. Игрок уже был на опоре - опе...), и в самый раз было подумать не об опорной руке, а о правилах.... Опорная рука когда игрок "летит" через чужое бедро, спину и выставляет руку для опоры и если мяч попадет в руку, слов нет. В нашем случае был выбор или попкой ударишься посильнее или рискуешь опираясь на вытянутую руку получить 11 метров.... Все предпочитают прижимать руку к телу, отсюда и термин в правилах "прижатая рука".
Лично я захвата не видел. Пенальти в ворота Спартака вообще тема несерьезная, контакт всегда есть, но какой. Бускетс вообще считает любой контакт это повод лечь на траву...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 12:50, ред.
Естественно что в таком положении она и находилась дабы увеличить площадь тела, но еще и левую пришлось вверх поднять, видимо еще одну опору искал!) Когда мяч попал в руку она не была опорной - это всё что нужно знать! В подобном эпизоде Спартак получил пенальти на Ещенко!!!
По поводу пенальти - Лантратов вышел из ворот что даже слепой мог заметить, а правила - они одни для всех или Локо исключение?!
Что касается Тикнизяна - он в футбол играл или барана изображал, зачем он на четырех костях бегал и бодался?!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:45
А еще левую руку вверх поднял в естественном положении!)
stasil2
stasil2
вчера в 12:45
Азербаджанский Лукойл выводит деньги за границу РФ и строит заводы за рубежом. Не надо покупать бензин у него. Это ответ КБ. Я всегда прохожу мимо магазинчика КБ, где пьянь валяется и просит милостыню для КБ. Рабы они в России рабы
galem72
galem72
вчера в 12:15
Паровозам не унывать, просто Спартак был сильнее.
Думаю, самое подходящее и ёмкое определение для зюбы — это полный п****ц!
CTePx
CTePx ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:09
Ну да, Спартаку отмени гол, потом такой вой пойдет по всей матушке России, сразу "сниматься" с соревнования начнут...
CTePx
CTePx ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 12:05
Рука в таком положении и находилась, когда он упал. Не надо нам картинок, тут нужно видеть все в дивжении.
CTePx
CTePx
вчера в 12:00
Вчера не хотел писать, был на эмоциях.
Мы в любом случае проиграли, но судейство сильно было предвзято и судили в сторону спартака, т.е. теперь самбо в футболе официально разрешено?? Иначе как можно трактовать эпизод где Игнатов к Тикнизяну применял борцовые приемы, причем неоднократно, и все сошло с рук?? И не нужно сказочек про английскую Премьер Лигу, про европейский футбол... Это типичный российский футбол, где судьи всегда, или почти всегда ангажированы. Где вам объяснят любой косяк судейства как угодно складно, да еще в эфире.
А левый пенальти?? Рука была опорная, не выставлена в сторону, где тут пенальти??
Ну и на десерт цирковое шоу с исполнением нескольких пенальти...
cska1948
cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 09:11
Защитник падая выставляет руку, опирается рукой о газон и только после этого приземляется на пятую точку и по инерции катится по газону. Естественно, что опорная рука в таком случае оказывается сзади. Ни какой умышленной игры рукой в данном случае нет, а есть естественная биомеханика человеческого тела.
K Z
K Z
вчера в 06:54
Дзюба дубдубом. Никакой мысли,бегает без толку,руки подымает,полный отстой! На пенсию пора Артемушке. А Локомотив откровенно засудили. Все за Спартак.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:18
Всех КБ − с победой!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:39
Теперь бы и в чемпионате продолжить победную поступь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 02:15
Надо было сетку Кубка не на 2-е а на 3 части разбивать...

Путь РПЛ
Путь Регионов
Путь Судей
Capral
Capral ответ Suriand (раскрыть)
вчера в 02:01
И Вам- спокойной ночи и спасибо за общение!!! Всегда приятно беседовать с культурными людьми!!!
Suriand
Suriand ответ Capral (раскрыть)
вчера в 02:00
В такой момент это был неоправданный риск,ну да чего уж тут обсуждать,судейская комиссия разберется,спасибо вам за общение,спокойной ночи.
Capral
Capral ответ Suriand (раскрыть)
вчера в 01:58
Ну так, знал бы где упадешь... Хотя, конечно- в этих случаях не рискуют.
Suriand
Suriand ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:57
В аут бы ему выбить и не было бы сейчас никаких споров,так нет же решил мяч сохранить,ну сыграй надежно.
Capral
Capral ответ Suriand (раскрыть)
вчера в 01:55
Футболист Локо, даже растопырил руки, показывая всем видом, что он руками не работает...
Suriand
Suriand ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:53
Здесь даже не спорю,как уже и писал второй наш гол я бы отменил,все-таки футбол,а не вольная борьба.
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