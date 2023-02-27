«Спартак» выиграл у «Локомотива» в Кубке России

«Спартак» переиграл «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (4:2, 5:2 общий счет).
Счет открыл Михаил Игнатов на 15-й минуте. Антон Миранчук на 17-й забил ответный мяч. Роман Зобнин на 56-й вновь вывел хозяев вперед. На 81-й минуте Кристофер Мартинс укрепил лидерство команды, а на 83-й Миранчук оформил дубль. На 90+9-й Квинси Промес реализовал пенальти.
Ранее в Кубке России «Урал» одолел «Ростов».
Теперь Локо. Видна работа Галактионова, который уже сделал больше для команды, чем все немецкие "специалисты", которые уничтожали Локо.... уже была заметна разница после первой встречи, сегодня Локо был еще больше похож на команду.
Судейские решения обсуждать не стану....это ничего не изменит
Теперь Локо. Видна работа Галактионова, который уже сделал больше для команды, чем все немецкие "специалисты", которые уничтожали Локо.... уже была заметна разница после первой встречи, сегодня Локо был еще больше похож на команду.
Судейские решения обсуждать не стану....это ничего не изменит
Вобщем- Спартак с победой!!! Локо работать, совершенствовать игру.
Вобщем- Спартак с победой!!! Локо работать, совершенствовать игру.
P.S. Интересно, что Миша Бааарзыкин сейчас скажет прааа крааатов? )))
P.S. Интересно, что Миша Бааарзыкин сейчас скажет прааа крааатов? )))