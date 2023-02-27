«Спартак» выиграл у «Локомотива» в Кубке России

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27 февраля 2023, 22:04

«Спартак» переиграл «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (4:2, 5:2 общий счет).

Счет открыл Михаил Игнатов на 15-й минуте. Антон Миранчук на 17-й забил ответный мяч. Роман Зобнин на 56-й вновь вывел хозяев вперед. На 81-й минуте Кристофер Мартинс укрепил лидерство команды, а на 83-й Миранчук оформил дубль. На 90+9-й Квинси Промес реализовал пенальти.

Ранее в Кубке России «Урал» одолел «Ростов».