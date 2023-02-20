Юрист сообщил, что Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России

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сегодня, 11:37

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что бразильские игроки «Зенита» и даже при получении российского гражданства не смогут выступать за сборную страны в соответствии с нормами ФИФА .

Согласно пункту 3 статьи 5 регламента по применению устава ФИФА , любой игрок, который принимал участие в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 9 указанного регламента. «Официальным соревнованием», согласно определению, данному в уставе ФИФА , является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией».