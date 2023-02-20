Юрист сообщил, что Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо даже при получении российского гражданства не смогут выступать за сборную страны в соответствии с нормами ФИФА.
Согласно пункту 3 статьи 5 регламента по применению устава ФИФА, любой игрок, который принимал участие в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 9 указанного регламента. «Официальным соревнованием», согласно определению, данному в уставе ФИФА, является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией».
Клаудиньо и Малком приняли участие в Олимпийских играх 2020 года, сыграв за сборную Бразилии. Футбольный турнир на Олимпиаде является соревнованием, организованным ФИФА.
Все бы ничего, имеют право. Вот только поражает та беспринципность руководства, в том числе нашей страны, в которой прямые потомки тех, кто жил в Союзе не могут получить гражданство годами, а два дятла-мажора на раз-два получают абсолютно не нужное им гражданство с правовой точки зрения.
Так же умиляет, как попираются, вроде бы, строгие правила, в которых прописано, что проживать по ВНЖ не менее 5 лет необходимо и т.д.
Ну и самое главное и очень остроактуальное, в связи с войной. Бюджет РФ не дополучит 2 миллиона долларов ежегодно, которые получил бы, плати Малком и Клаудиньо налоги 30%, как и полагается иностранцам.
Вывод из моей тирады - питерское жлобье в очередной раз замарало себя очередной схемой, в которых они за 23 года поднаторели изрядно. Бей газпром, спасай Россию!
Все бы ничего, имеют право. Вот только поражает та беспринципность руководства, в том числе нашей страны, в которой прямые потомки тех, кто жил в Союзе не могут получить гражданство годами, а два дятла-мажора на раз-два получают абсолютно не нужное им гражданство с правовой точки зрения.
Так же умиляет, как попираются, вроде бы, строгие правила, в которых прописано, что проживать по ВНЖ не менее 5 лет необходимо и т.д.
Ну и самое главное и очень остроактуальное, в связи с войной. Бюджет РФ не дополучит 2 миллиона долларов ежегодно, которые получил бы, плати Малком и Клаудиньо налоги 30%, как и полагается иностранцам.
Вывод из моей тирады - питерское жлобье в очередной раз замарало себя очередной схемой, в которых они за 23 года поднаторели изрядно. Бей газпром, спасай Россию!
а за Зенит, как россияне, они могут играть?
а за Зенит, как россияне, они могут играть?
Россия получила отказ,похвально!
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Отказ в чём?
Россия получила отказ,похвально!
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Отказ в чём?