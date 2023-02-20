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Юрист сообщил, что Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России

сегодня, 11:37

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо даже при получении российского гражданства не смогут выступать за сборную страны в соответствии с нормами ФИФА.

Согласно пункту 3 статьи 5 регламента по применению устава ФИФА, любой игрок, который принимал участие в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 9 указанного регламента. «Официальным соревнованием», согласно определению, данному в уставе ФИФА, является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией».

Клаудиньо и Малком приняли участие в Олимпийских играх 2020 года, сыграв за сборную Бразилии. Футбольный турнир на Олимпиаде является соревнованием, организованным ФИФА.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 21:12
Где то 2050 году смогут сыграть за сборную России,когда бан снимут
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 19:11
Сейчас команда собралась хорошая, Семак выкинул наконец-то на помойку Дзюбу, реально пошла игра, могли вполне наконец-то показать себя в Европе и… А всё, уже всё равно, Россия - страна изгой(
морозз
морозз
сегодня в 18:24
Все кто попадает тем или иным способом в Зенит… становятся великими, сразу попадают в различные сборные, получают подданство России и медленно начинают деградировать! Семак среднего уровня как футболист так и тренер, отсюда и проблемы у пополнения команды…он работает шаблонами когда то подсмотренными у сильных тренеров! Поэтому и деградируют футболисты!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 18:01
По последнему абзацу. Если бы дело было в одном "Газпроме" - это было бы пол - беды. Пережили как - нибудь. Но когда вся политика государства направлена на обнищание своих граждан, "баловство " этого концерна по ребятам из Бразилии кажется детской забавой.
112910415
112910415
сегодня в 17:20
сборная Таджикистана облегчённо выдохнула ! )
adekvat
adekvat
сегодня в 15:42
Пока сборную допустят до игр, они оба уже с палочкой ходить будут.
Naherger
Naherger
сегодня в 15:08
Насколько я знаю,они не должны перестать считаться легионерами,если не могут выступать за сборную
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 14:57
Все знают зачем им выдают паспорта. Но это неправильно. Лимит придумали чтобы в клубах готовили футболистов к сборной. А эти двое не могут играть значит они легионеры хоть у них 100 паспортов России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 14:26
Своя это Полинезия, или Папуа Новая Гвинея.? Я о внешности обоих.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Колобокforever (раскрыть)
сегодня в 14:20
Именно для этого они и получают гражданство РФ.
Колобокforever
Колобокforever
сегодня в 13:52
Раз играть не смогут , то как настоящие патриоты Родины пусть идут на фронт !
Tex
Tex ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:45
В России служат только бедные...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 13:45
Уважаемые соратники, Соккерчане. Я почти на 100% уверен, что каждый из вас знает, зачем двум "исконно русским" по крови и внешности, товарищам спешно выдают паспорта.Ни для того, чтобы влезть в лимит. На к.у.ю. газпромовская шобла вертела всевозможные лимиты, которые сама же и рисовала. И не для того, чтобы эти "новые русские" играли за сборную, как оказалось играть то за нее они не могут. Вы наверно, хотите сказать, что есть последний аргумент в рукаве - любовь к сверхдержаве, искренняя и неподдельная? Если вы так скажете, я рассмеюсь вам в лицо, да и не только я. Все это делается для того, чтобы эти "россияне" не уехали за бугор. Для этого нужно дать им больше денег. Но прямо их не дашь, иначе начнется "Денисовщина" в команде. Какой выход? Давайте дадим им гражданство, а вместе с ним льготное налогообложение доходов в 13%.
Все бы ничего, имеют право. Вот только поражает та беспринципность руководства, в том числе нашей страны, в которой прямые потомки тех, кто жил в Союзе не могут получить гражданство годами, а два дятла-мажора на раз-два получают абсолютно не нужное им гражданство с правовой точки зрения.
Так же умиляет, как попираются, вроде бы, строгие правила, в которых прописано, что проживать по ВНЖ не менее 5 лет необходимо и т.д.
Ну и самое главное и очень остроактуальное, в связи с войной. Бюджет РФ не дополучит 2 миллиона долларов ежегодно, которые получил бы, плати Малком и Клаудиньо налоги 30%, как и полагается иностранцам.
Вывод из моей тирады - питерское жлобье в очередной раз замарало себя очередной схемой, в которых они за 23 года поднаторели изрядно. Бей газпром, спасай Россию!
lotsman
lotsman
сегодня в 13:30
".......является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией»."
а за Зенит, как россияне, они могут играть?
Варвар7
Варвар7 ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 13:22
Валерий Карпин - тренер сборной. (это я на всякий случай).
lotsman
lotsman
сегодня в 13:10
Alex12357
Россия получила отказ,похвально!
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Отказ в чём?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:55
Он не в теме.)
ОПС
ОПС
сегодня в 12:36
Ну,вообщем то и не надо.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:35
Там сказано « за исключением случаев по п.9…»! И что это за случаи? «Юрист» по имени прокопец умолчал! Это называется - в лужу ……!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:21
Значит 2 Русских парня смогут сыграть за свою страну!
Elliada
Elliada
сегодня в 12:20
Зато служить смогут
sova147
sova147 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Почему не понял?
cgcf8vax6zkm
cgcf8vax6zkm
сегодня в 12:14
Это плохо, надо всё отменить
Alex12357
Alex12357
сегодня в 12:10, ред.
Россия получила отказ,похвально!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:06
В каждых правилах есть исключения. Зачем тогда надо было "огород городить".
LOpp
LOpp
сегодня в 12:04
повезло Узбекистану
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:48
Валера Карпин счастлив.
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