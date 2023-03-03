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Руководство «Реала» недовольно тактикой команды в игре с «Барселоной»

вчера, 21:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Руководство «Реала» осталось недовольным тактикой, которую наставник команды Карло Анчелотти выбрал на кубковую игру против «Барселоны» (0:1).

Боссы мадридского клуба раздосадованы отсутствием у итальянского специалиста запасного плана. «Сливочные» часто полагаются в атаке на Винисиуса Жуниора, однако защитник каталонцев Рональд Араухо закрыл его, чем обезопасил свою команду.

Анчелотти выпустил в стартовом составе на игру ветеранов — Луку Модрича и Тони Крооса, руководство клуба сомневается и в этом решении.

Вопросы вызывала и игра защитников Даниэля Карвахаля и Начо. От игроков ожидали больше инициативы в атаке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:55
отдельные поражения неизбежны всегда !
хоть и неприятно, конечно
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:26
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:23, ред.
    Какой "запасной план" имеется в виду ? Мадридцы, как сумасшедшие, атаковали весь матч, имея и игровое, и территориальное преимущество, но... когда в команде соперника играют не мальчики для битья, а футболисты высокого уровня, которые "собаку съели" в своём деле и, кроме того, оборонялись всей командой, - отрицательный результат можно было предположить.
    Просто здесь надо понять руководство команды: проиграть своему извечному сопернику - это не просто щелчок по носу, а приличная зуботычина. Оно, руководство, было бы согласно проиграть условной "Сельте", чем извечному сопернику. Потому такая реакция, на мой взгляд - совершенно незаслуженная в адрес тренера.
    Alex-Odobryaet
    Alex-Odobryaet
    сегодня в 00:03
    Честно кажучи,Карло действительно начудил. Думаю,вин исправится,а если нет, то поиды на лазурный берег сицилии мемуары писать
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 23:56
    Барса сыграла непредсказуемо, вот и проиграли, Анчи недоверия не заслужил
    Capral
    Capral ответ Мамкин эксперт (раскрыть)
    вчера в 23:32
    Всегда приятно иметь дело с человеком не пренебрегающим чужим мнением. Про стакан- удачное сравнение!
    Мамкин эксперт
    Мамкин эксперт ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Спорить не буду, у каждого свое мнение
    Это из серии стакан наполовину полон, или наполовину пуст
    Я в футболе больше замечаю плюсы победившей команды, нежели минусы проигравшей
    Capral
    Capral ответ Мамкин эксперт (раскрыть)
    вчера в 23:05
    Игра с Ливерпулем- не столько заслуга Анчелотти, сколько явный провал Ливера. Да и по составу- Реал сильнее.
    Мамкин эксперт
    Мамкин эксперт
    вчера в 22:51
    Зря они разевают рот на Папу Карло
    Уж сколько он им принес трофеев , титулов и побед
    Сколько запоминающихся матчей
    Что поражение в каком то cpaном кубке со счётом 0:1 можно и не заметить
    Одна последняя игра с Ливерпулем чего стоит
    Capral
    Capral
    вчера в 22:48
    Удивительно и поразительно то, что сам Анчелотти не видит очевидного или не хочет этого видеть. Конечно, невнятная, сухая по содержанию игра с Барселоной- откровенный провал ГТ Реала. Но, Карло- знаменитый и незаурядный тренер- разберется!
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    вчера в 22:44, ред.
    а чего хотели от Начо? Что б тот стал Марсело на один матч?
    И конечно Карвахаль... Сейчас после всех этих травм там одна его тень. Тень отца Гамлета.
    Вот вопрос отчего не вернуть универсала Лукаса, он как раз более атакующий игрок. Вообще игрок правой бровки, Зидана устраивал вполне если Карво не в порядке (а он в большом не порядке), а теперь закис при ПК на лавке.
    Да в атаке справа не хуже Асенсио был бы, как раньше бывало.
    Даже когда Бенз травмирован, Родриго играет ЦН, справа ставят нгоминального, хоть и быстроходного опорника Вальверде. Без заменяющего игрока. А профильный игрок сидит на лавке и ржавеет.
    8tzazfrrfd8t
    8tzazfrrfd8t
    вчера в 22:25
    Надо учесть ошибки и во второй игре доказать свою силу
    minai
    minai
    вчера в 22:22
    В этом противостоянии всегда был за Барселону. Даже в то время, когда за Барсу играл г..да Стоичков.
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 22:12
    Зато Барса очень довольна тактикой Реала .. Хе..
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:08
    Конечно будут недовольны - проиграли , да ещё и на своём поле, да ещё и принципиальному сопернику.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 22:01
    Дилетанты считают себя умнее профессионала.
    Гость
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