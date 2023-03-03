Руководство «Реала» недовольно тактикой команды в игре с «Барселоной»

Руководство «Реала» осталось недовольным тактикой, которую наставник команды Карло Анчелотти выбрал на кубковую игру против «Барселоны» (0:1).
Боссы мадридского клуба раздосадованы отсутствием у итальянского специалиста запасного плана. «Сливочные» часто полагаются в атаке на Винисиуса Жуниора, однако защитник каталонцев Рональд Араухо закрыл его, чем обезопасил свою команду.
Анчелотти выпустил в стартовом составе на игру ветеранов — Луку Модрича и Тони Крооса, руководство клуба сомневается и в этом решении.
Вопросы вызывала и игра защитников Даниэля Карвахаля и Начо. От игроков ожидали больше инициативы в атаке.
И конечно Карвахаль... Сейчас после всех этих травм там одна его тень. Тень отца Гамлета.
Вот вопрос отчего не вернуть универсала Лукаса, он как раз более атакующий игрок. Вообще игрок правой бровки, Зидана устраивал вполне если Карво не в порядке (а он в большом не порядке), а теперь закис при ПК на лавке.
Да в атаке справа не хуже Асенсио был бы, как раньше бывало.
Даже когда Бенз травмирован, Родриго играет ЦН, справа ставят нгоминального, хоть и быстроходного опорника Вальверде. Без заменяющего игрока. А профильный игрок сидит на лавке и ржавеет.
И конечно Карвахаль... Сейчас после всех этих травм там одна его тень. Тень отца Гамлета.
Вот вопрос отчего не вернуть универсала Лукаса, он как раз более атакующий игрок. Вообще игрок правой бровки, Зидана устраивал вполне если Карво не в порядке (а он в большом не порядке), а теперь закис при ПК на лавке.
Да в атаке справа не хуже Асенсио был бы, как раньше бывало.
Даже когда Бенз травмирован, Родриго играет ЦН, справа ставят нгоминального, хоть и быстроходного опорника Вальверде. Без заменяющего игрока. А профильный игрок сидит на лавке и ржавеет.
Просто здесь надо понять руководство команды: проиграть своему извечному сопернику - это не просто щелчок по носу, а приличная зуботычина. Оно, руководство, было бы согласно проиграть условной "Сельте", чем извечному сопернику. Потому такая реакция, на мой взгляд - совершенно незаслуженная в адрес тренера.
Просто здесь надо понять руководство команды: проиграть своему извечному сопернику - это не просто щелчок по носу, а приличная зуботычина. Оно, руководство, было бы согласно проиграть условной "Сельте", чем извечному сопернику. Потому такая реакция, на мой взгляд - совершенно незаслуженная в адрес тренера.