Руководство «Реала» недовольно тактикой команды в игре с «Барселоной»

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вчера, 21:38

Руководство «Реала» осталось недовольным тактикой, которую наставник команды выбрал на кубковую игру против «Барселоны» (0:1).

Боссы мадридского клуба раздосадованы отсутствием у итальянского специалиста запасного плана. «Сливочные» часто полагаются в атаке на Винисиуса Жуниора, однако защитник каталонцев Рональд Араухо закрыл его, чем обезопасил свою команду.

Анчелотти выпустил в стартовом составе на игру ветеранов — Луку Модрича и Тони Крооса, руководство клуба сомневается и в этом решении.

Вопросы вызывала и игра защитников Даниэля Карвахаля и Начо. От игроков ожидали больше инициативы в атаке.