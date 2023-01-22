Учитель Гвардиолы вернул «Арсеналу» достоинство. Но Артету ждёт коварный Тен Хаг

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вчера, 09:37

Оцените лидера АПЛ накануне классической битвы.

Артета, оказывается, учил Гвардиолу

Хосеп заявил, что доволен персональными успехами бывшего подчиненного, хотя работа Артеты и отделяет «Манчестер Сити» от нового титула. Гвардиола разошелся:

Микель до сих пор не знает, что я многому у него научился, когда он работал в «Манчестер Сити».

Это была одна из сильнейших связок двух главных тренеров в одной команде в новом веке. Зидан и Анчелотти вместе работали мало. Сульшера не было в штабе Фергюсона. Артета не наследник Венгера. Тен Хаг не был ассистентом Гвардиолы, возглавлял второй состав «Баварии». А вот Артета – протеже Хосепа.

У «Арсенала» нет маниакальной привязанности к контролю мяча, по проценту ниже «Брайтона». Зато значительно оторвались от МЮ . Лондонцы агрессивные, с высоким прессингом (из привычных фаворитов интенсивность отбора выше лишь у «Челси»). Больше «канониров» в АПЛ забил только «Манчестер Сити».

Хотя сам по себе параметр мало что значит. «Тоттенхэм» с голами, что не помешало им уступить в дерби «Арсеналу». В той игре увидели характерную для Артеты аритмию. Команда хорошо начинает матчи (32% голов забивают до перерыва, что немало), а затем берет паузы. Пользуются многими фишками Гвардиолы.

Например, смещения Уайта и Зинченко в центр — отсылка к Ламу в «Баварии» и самому Александру в «Манчестер Сити». Схема «2-3-5», которая образуется при массированных атаках, в духе Хосепа:

Базовая модель у Артеты другая, конечно же – «4-3-3». В новом сезоне полностью отказались от чистых «4-2-3-1», схемы прошлого чемпионата. Есть рациональные объяснения, о них – в следующем пункте.

Зинченко, Салиба и Партей всё изменили

Зинченко не защитник по игровой природе, но Александр, который даже в «Манчестер Сити» толкал речи в раздевалке, изменил «Арсенал» изнутри. Команда чаще играет, как фаворит, а не как скромный претендент на четвертое место, которое благодаря неудачам Венгера стало мемом. Глобально 19 лет без чемпионства – трагедия. Но появились люди, готовые всё изменить.

Партей был хорош, а стал еще лучше. Ганец сам остается в опорной зоне, позволяя Джаке работать выше. Швейцарец агрессивный и опытный, успевает. Зинченко же отвечает за разрезающие передачи. Ожидаемо лучший игрок основы по точности передач, не считая центрбеков. Салиба важен – молодой защитник лондонцев может стать игроком экстракласса.

Габриэль получит в конкуренты Кивиора, ещё одного левшу. Уайт справа для ситуативного перехода на три центральных. А между линиями критически важна форма капитана – датчанина Эдегора. Мартин давно в футболе, но ему всего двадцать четыре года, хавбек моложе, чем Зинченко. Но «Арсенал» собран без лишних. Отсюда переживания, связанные с потерями.

Почти всех нельзя полноценно заменить. Жезус был без опытного дублера. На флангах обороны, где хватает народу, на деле Уайт и Зинченко – единственные, кто обеспечит тактическую гибкость. «Арсенал» не славился бетоном у своих ворот, так что даже вратаря Артета подобрал грамотно. Рамсдейл умеет поймать кураж, его морально сломать сложнее, чем Лено.

Троссард нужен, но охотились за другими

Мудрик неплохо вошел в игру в скучном матче «Ливерпуля» и «Челси». Фелиш удалился в дебютной игре, но молодой португалец тоже мог усилить игру именно «Арсенала», если бы Боэли не перехватил две цели Артеты. Теперь подписали Троссарда и оформляют переход Кивиора. Но инсайд и центральный защитник это опции на замену, а хотелось найти человека, который добавит нечто новое.

Ждут Жезуса, а Нкетиа промахивается из неплохих позиций. Так что можем увидеть схему с двойным ложным форвардом. Троссард и Мартинелли будут меняться местами, оставляя друг другу фланг и центр. У новичка из «Брайтона» ведь плавающая позиция. В сборной Бельгии конфликтовал с Азаром, соперничал за место левого инсайда. А в клубе Леандро швец и жнец.

Невысокий, шустрый, попадет в ритм игры – поможет. Но что случится с командой, когда соперники выучат ходы «канониров» первой части сезона? Тен Хаг сегодня не сможет набросить петлю из Каземиро на ноги Зинченко, у бразильца дисквалификация. Но Эриксен попробует охладить пыл телохранителя Джаки, а цепкий Ван-Биссака может смещаться за украинцем в центр.

А Шоу будет работать против Сака. Отрезав Букайо от передач, можно снизить атакующий потенциал «Арсенала». Вегхорст может уводить Салиба и Габриэля, оставляя место для Антони и Рэшфорда. И Фернандеш заставил Партея отвлекаться от билдапа. Тактически сегодня один из самых интересных матчей сезона. Тен Хаг готов играть вторым номером ради большого успеха.

Будь у лондонцев Анри или Жиру – поставили бы грустную песню «Oasis» для Варана и Мартинеса. Но раз МЮ в порядке, то Артета должен выдумать нечто новое. Многое у Микеля завязано на свободе для Зинченко с первыми пасами, а без мяча на том, как Партей выбирает позицию. Рамсдейл выручал в дерби Северного Лондона, а «Юнайтед» теперь не слабее, чем «Тоттенхэм».

Но и «Арсенал» другой. Год назад было пятое место, 32 пункта, разница мячей +4. Сейчас первые, на 15 очков больше, а разница голов +28, культурная пропасть. Заменили важных игроков. Уайт ушел на фланг. Зинченко заменил Тирни. В середине поля вращающийся треугольник. Мартинелли и Сака стали старше и умнее выбирают зону в атаке – или чисто фланг, или полуфланг, а Жезуш получил больше свободы, чем в МС до травмы.

Артета точно наставник со вкусом, ему грех жаловаться на футболистов, результаты и качество футбола, но чемпионская половина матчей Микеля впереди. Немножко пугает и интригует.