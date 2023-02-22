Упрямство боссов вредит «Ливерпулю», ПСЖ и «Баварии». Трансферы – топливо чемпионов

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сегодня, 11:14

Объясняем осечки больших клубов.

Снобизм вредит клубам с деньгами и историей, хотя частенько со стороны тысячи людей хором могут скромно подсказать, почему свернули не туда. «Ливерпуль» лишится второго за последнее время спортивного директора. Клуб покидают аналитики и врачи, равноценной замены не видно. ПСЖ пригласил Кампуша, но тот отказывается принимать официальную должность. «Бавария» со спортивным директором. Но разве Салихамиджич великий аналитик и дипломат?

Речь о клубах из финалов Лиги чемпионов. Речь о командах из топ-10 рейтинга УЕФА . И парадоксальным образом их неприятности, как и трудности бытия «Челси», объясняются упрямым отношениям к подписанию футболистов отдельных ключевых позиций. Образовались тактические дыры. Каждый раз слышали однотипные отговорки, а потом видели плохие результаты. Бездействие бывает преступным, что хорошо показывает и весь сезон в национальных лигах, и броский матч на «Энфилд Роуд».

«Ливерпуль» и центральный хавбек

37-летний Модрич на рывке создал гол через центр. Вальверде воспользовался осечкой юниора «Ливерпуля». Камавинге не мешали принимать мяч между линиями и думать, прежде чем выполнить пас. «Реал» без помех развивал контратаки, хотя дал сопернику фору в два мяча. По логике футбола «Ливерпулю», который в первые полчаса матча неплохо прессинговал, стоило играть аккуратнее. Не получилось, поскольку не хватает великих хавбеков.

Клопп говорил, что у него шесть топовых полузащитников, поэтому боссы правы, что не дали деньги на трансферы зимой, кроме Гакпо. Но кто по важности и подготовке равен Вейналдуму на пике формы? Алькантара и Хендерсон не всегда радовали, а молодые не готовы обыгрывать «Манчестер Сити» и «Реал». Диас, Гакпо и Нуньес это, конечно, хорошо, но где лидер центра поля?

ПСЖ и опорный полузащитник

Схема парижан — сирота без центрального форварда. Но Неймар, Месси и Мбаппе достаточно опасные, чтобы отчасти закрыть вопрос создания моментов и реализации. А вот если разбирать поражения и ничьи ПСЖ , то очевидно, что нет волнореза мирового класса. Попытки такого найти были. Но Гейе вернулся в «Эвертон». Данило играет в центре защиты. Руис и Санчеш не адаптировались, как следует. Витинья и Верратти – слишком легковестный дуэт. Говорят, ПСЖ может вернуть Тухеля. Самое время вспомнить, как Томас выиграл ЛЧ . Канте провел великолепную весну в плей-офф турнира. Наверное, парижане ошиблись, что не подписали Нголо много лет назад.

«Челси» и центральный форвард

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о «Челси» и «девятках». Форвардам в этой команде сложно живется, у них находят травмы, начинаются «сухие» серии, не получается справляться с давлением. А Хаверц не классический нападающий. Боэли потратил много денег на новичков, но завершать атаки объективно некому. Много вторых нападающих, вингеров, есть атакующие хавбеки. И всей этой каше нужно масло в виде победных голов. Откуда их взять, если Поттер на десятой строчке? У Грэма серьезные проблемы.

«Ювентус» и молодые латерали

Футболисты не первая проблема туринского клуба? Но еще до снятия очков и судов «Ювентус» не вышел из группы в плей-офф Лиги чемпионов. Аллегри и игрокам отдаем должное. В кризисный для клуба момент они оставили позади провалы против «Наполи» и «Монцы», снова побеждают. Но если говорим о трансферах и тактике, то видим команду, которая нередко играла в три центральных, используя Данило в этом трио, а на флангах справа видели шестерых разных игроков, а слева пятерых. Куадрадо вряд ли продлит контракт, как и Сандро.

Из Костича сделали латераля, но это вариант лишь в матчах, где не прижмут к воротам Щесного. Клуб, где умеют подписывать игроков, в том числе, свободных агентов, допустил много стратегических ошибок. И не только в центре обороны и полузащите, где не хватает фигур былого масштаба.

«Бавария» и центральный форвард

Странно, что немцы так бездарно готовят нападающих. Гомес, Подольски и Клозе на пенсии. Уроженец Мюнхена Адейеми не задержался в школе «Баварии». И хотя набрал форму, еще не прошел тест на стабильность, как и Мукоко. Оба нападающих из «Боруссии» Дортмунд не такого уровня, чтобы заместить Левандовского, даже если представить, что Кан и Салихамиджич провернут трансферы. Плюс в Дортмунде обещали поменять свою политику, когда приходит «Бавария». Но на мировом рынке боссы немецкого гранда тоже не сумели найти замену для Роберта. Да и самого поляка никто не выгонял, он счел «Барселону» более интересным вариантом.

Если «Бавария» проиграет в Бундеслиге любому из пяти преследователей, или вылетит до финала из ЛЧ , то одну из ключевых причин знаем наперед. Чупо-Мотинг везучий, но не элитный форвард. Мане и Мюллер – игроки других позиций.

Трансферный рынок сейчас странный. Поттер рассказывает, что у «Челси» нет денег на зарплату новому Хассельбайнку и Дрогба, хотя удачные ставки лондонцев в центре не всегда были самыми дорогими новичками. Кан жалуется, что на рынке нет форварда для «Баварии». А на самом деле Оливер и Хасан не верили, что Левандовски хочет уйти в какую-то «Барселону». Вспомните, что до начала сезона никто не был уверен, что у Хави получится. ПСЖ снова ищет фланговых нападающих, но в центре поля нет опоры для солидной игры. Класс Месси и Мбаппе всем очевиден, но не отменяет тактический бардак.