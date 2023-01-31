Самый неожиданный трансфер зимы. Главная причина – конфликт с наставником

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вчера, 23:29

Канселу и Гвардиола поссорились.

Полгода назад Жоау был в железной основе

А после чемпионата мира играл мало. Когда португалец узнал, что не выйдет в основе в Кубке против «Арсенала», то вскипел. «Токсичное поведение» демонстрировал не впервые. Справа наиграл на десяток матчей меньше, чем слева. Возможно, выражал недовольство ролью в схемах. Тренер «Манчестер Сити» решил не рисковать. Хватит Гвардиоле в составе «горожан» тех, кто хотел бы выходить чаще в центре поля и на флангах атаки. Канселу отправили в Мюнхен.

Теперь вспомнили, что Жоау говорил год назад. Считал «Манчестер Сити» идеальным клубом для личного развития. Но бывший игрок «Бенфики» уточнял, что планирует завершить карьеру в Лиссабоне, ведь болеет за «орлов». Также Канселу – большой фанат Алвеса, который теперь сидит в тюрьме в одной камере с экс-охранником Роналдиньо. Связи и деньги позволили адвокатам Дани найти ему телохранителя по имени Коутиньо (не путать с футболистом, этот – бывший вышибала ночных клубов, а не щуплый инсайд) в блоке для тех, кого судят за сексуальные преступления.

Канселу же не хотел, чтобы лавка «Манчестер Сити» стала аналогом камеры на шесть квадратных метров, как у кумира в испанской тюрьме. На горизонте появилась «Бавария», которая сломала планы «Реала». Перес рассматривал подписание Жоау. Флорентино не нравятся действия «сливочных» на флангах обороны. Но немцы первыми заполучили португальского универсального латераля на полгода в аренду. Также в контракте есть право выкупа за 70 млн евро. Много, но близко к сумме, заплаченной самим «Манчестер Сити».

Полгода назад, когда Гвардиола отпустил Зинченко в «Арсенал», все ждали Уокера справа, а Канселу слева. Хотя правше удобнее работать по флангу Кайла, конкуренцию с англичанином атакующий защитник выдерживал не всегда. Зато занимал позицию на левом краю, а работа правой ногой позволяла смещаться в центр, как любит Гвардиола. Игровой интеллект у Канселу высокий. В начале сезона никто подумать не мог, что 31 января 2023 года увидим Жоау в форме «Баварии» на тренировке команды Нагельсманна. Игрок быстро прошел медицинское обследование и сразу прибыл на занятие.

У «Баварии» латералей на три команды

Зачем немцам еще один фланговый игрок? Во-первых, Нагельсманн запаниковал, особенно на фоне слухов, что Зидан заинтересован в работе на «Баварию». Во-вторых, у немецкого гранда скомканная игра, что доказывают три мировые подряд. Хотя катастрофы нет, вечный чемпион Германии не раз дарил не только возможность подойти к себе вплотную, но даже фору конкурентам, которые тоже нестабильные. Но впереди у «Баварии» встречи с Клоппом, который с радостью пройдет знакомого соперника в Лиге чемпионов, только дайте повод. Вот Кан и Салихамиджич и сыграли на конфликте Гвардиолы и Канселу.

Справа у «Баварии» теперь сразу шесть опций – Павар, Мазрауи, Киммих, Станишич, Сарр и Канселу. Слева – четыре, ведь к здоровому Дэвису надо мысленно добавить травмированного Люка Эрнандеса и Дейли Блинда, который выделяется мастерством продвижения мяча вперед (по этому параметру голландец опережает абсолютно всех защитников с Александер-Арнольдом во главе). Но у канадца Альфонсо были проблемы со здоровьем. У еще одного новичка из «Аякса», помимо Блинда – Мазрауи, тоже травмы. Пока Канселу терял место в основе сборной Португалии по ходу чемпионата мира, Нагельсманн терял веру в Павара.

Ждем Жоау справа, ведь между Канселу и Дэвисом большая разница в функциях. Как Хакими и Джеймс, Альфонсо в категории «бегунков», которые активно включаются, могут принести резкостью пользу на чужой половине. А на правом фланге у «Баварии» Павар, который в отделе «охранителей». Когда Бенжамен в идеальной форме (случается не всегда), то дерется за мяч, как Кастань и Ван-Биссака. А вот Канселу из третьего вида современных латералей – «регулировщик». Как Робертсон и Александер-Арнольд, Жоау активно работает за счет коротких и проникающих пасов на чужой половине. Также для него типичными стали частые навесы, чему не мешает подработка мяча под удобную ногу слева.

Гвардиола доверяет молодому дарованию

Еще одну причину расставания с Канселу зовут Рико Льюис. Юный англичанин идеально вписывается в излюбленный прием Гвардиолы – играет ложного фулбэка. Паренек больше подходит для сравнений с Ламом, чем Канселу. Причем даже не знаем, насколько Жоау нравилась гибридная роль. Видно, что хавбеку Зинченко удобно смещаться в центр в «Арсенале». Понятно, что хавбек и левый крайний Алаба спокойно менял позиции. Но Канселу другой. Не исключено, что ему больше подходит роль и манера Тео Эрнандеса на ЧМ -2022.

«Бавария» может получить смещения Канселу на полуфланг, а не в опорную зону. А Гвардиола останется на плей-офф Лиги чемпионов не только с Льюисом, но и с Уокером. Также важно, что игра в стиле Лама и Киммиха на фланге чаще дополняется консервативным в атакующих порывах футболистом на другом краю поля. В «Арсенале» справа центральный защитник Уайт. У «Баварии» в одном финале ЛЧ играл Контенто, а в другом – Алаба, но про универсальность Давида сказано выше. Канселу не будет третьим центральным защитником при позиционных атаках, как Уокер. Также у Гвардиолы универсалы в центре: Ляпорт и Аке закрывали левый фланг, а Стоунз и Аканджи играли справа.

А главная тактическая интрига после ухода Канселу в аренду в «Баварию» связана с Фоденом. Филу тесно в тройке атаки, где есть Бернарду, Марез, Холанд, Альварес и Грилиш. В середине поля к Де Брюйне и Родри хотят присоединиться Гюндоган, Бернарду и тот же Льюис. Опций много, а Фоден в 22 года хочет играть чаще. Гвардиола хвастался, что англичанин закрывает пять позиций, в том числе, левого защитника. Хосеп знал о минусах Канселу – сложном характере, прикидывал различные варианты. За полсезона выясним, подходит ли португалец стилю Нагельсманна. И заодно проверим, не ошибся ли «Манчестер Сити», когда неожиданно отдал одного из самых мощных латарелей АПЛ конкуренту в Лиге чемпионов.

Рой Кин в прошлом году обзывал Канселу «школьником», критикуя его игру в защите, но такая у ирландца работа. Если Жоау соберется после свежих неудач в Англии и в Катаре, то «Бавария» получит великолепные фланги, особенно в нападении.