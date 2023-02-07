Абаскаль устраивает эксперименты в «Спартаке». Мелёшин в старте, Дуарте на фланге, топ-игроки в атаке

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сегодня, 12:00

Тренер – в поиске решения хронических проблем.

Пока снова не начались официальные матчи, Гильермо Абаскаль экспериментирует со «Спартаком». Новобранцев еще надо встроить в команду, всем необходимо подобрать позицию, чтобы получить максимум от имеющегося подбора игроков. Зимний кубок РПЛ стал площадкой для поиска оптимальной стратегии – в матче против «Краснодара» получилось увидеть некоторые новшества.

Подвижность центральных защитников

Касается это прежде всего Алексиса Дуарте – у Георгия Джикии нет установки постоянно менять позиции. Перемещения парагвайца объясняются присутствием Руслана Литвинова в опорной зоне. Воспитанник «красно-белых» — профильный центрбек. В опорной он появляется все чаще потому, что в зимнее трансферное окно москвичи не смогли подписать игрока на эту позицию – зато теперь есть сильный легионер-центральный защитник. Так что теперь Руслана можно поднять и выпускать вместо Наиля Умярова – последний допускает больше ошибок.

При этом изначальное амплуа Литвинова испанский менеджер держит в уме – поэтому в игре он часто опускается к Джикии. Центрбеки располагаются широко в начальной стадии атаки (и образуют одну линию с вратарем), а Алексис может уйти на фланг. За счет этого у Даниила Денисова появляется возможность играть ближе к финальной трети, не боясь обрезаться – есть подстраховка.

К слову, вглубь в матче с «Краснодаром» уходил не только Литвинов – это делал и Данил Пруцев. Он хорош в борьбе, поэтому по надежности на своей половине такие ходы не бьют.

Мелёшин – отличный страйкер

Павел вот-вот постучится в основную обойму «красно-белых» — зимний сбор он проводит крайне уверенно. 18-летний центрфорвард хорош при игре на втором этаже и в обыгрыше, грамотно считывает эпизоды и вовремя отклеивается от опекунов в чужой штрафной. И самое главное – не боится брать на себя игру. Перед своим первым мячом в ворота «быков» он среагировал на заброс Литвинова и пробил головой. Позднее он открыл счет – и сделал это благодаря индивидуальным действиям. Не стал отдавать открывавшимся Игнатову и Соболеву, сам прицельно пробил из-за пределов штрафной.

В лице Мелёшина Абаскаль в перспективе может найти основного центрфорварда «Спартака». Александр Соболев на острие атаки больше подходил для верховой борьбы, что для испанца не так важно – поэтому наставник пробует его в качестве плеймейкера на правом фланге (об этом ниже). Поэтому позиция центрального нападающего вакантна – и Павел органично смотрится в роли завершителя. Надо только набраться опыта.

Соболев – плеймейкер

Смена амплуа Александра наблюдалась еще в первом круге – в матче с «Уралом» он чаще отходил к правому флангу и выдавал прицельные передачи Промесу и Игнатову. К февралю его функционал становится еще разнообразнее. В схеме «4-3-3» футболист выходит правым вингером, но на деле часто смещается к центрхавам – при том, что к Джикии опускаются Литвинов/Пруцев, «Спартаку» необходим еще один игрок в центре.

Соболев открывается под передачу, когда мяч оказывается в опорной зоне – так он создает дополнительные варианты для развития атаки, образует численное преимущество в отдельных зонах. И что интереснее всего – быстро направляет атаки. Перед голом Мелёшина он оперативно выдвинулся к центральному кругу и отдал на Хлусевича.

Качества плеймейкера у Александра отметил и сам Гильермо:

Многие любят называть позиции футбольные. Говорите «вингер» или кто‑то еще, но Соболев, на мой взгляд, – это футболист, который очень хорошо понимает игру, хорошо читает ее, хорошо использует пространство, положение корпуса и помогает партнерам. Помогает нам начинать атаки, отдает вовремя передачи. У него есть отличный удар левой ногой, то, чего нам не хватает в передней линии. Здесь я бы говорил в комплексе о качествах, которые у него есть.

Эксперименты с крайними защитниками

Так получается, что у «красно-белых», кроме основных латералей (Хлусевич и Денисов), в заявке есть Леон Классен, Мацей Рыбус (оба играют слева) и Томаш Тавареш (правый край). При этом португалец, как и Хлусевич, может закрыть оба фланга – такой вот гибкий подбор игроков в обороне. И из них нужно выбрать футболистов в старт.

В матче с «Краснодаром» участие приняли все – в какой-то момент на поле одновременно оказались и Классен, и Рыбус.

Тавареша подписывали из расчета на то, что он будет выходить в старте – на пару с Хлусевичем их можно расставлять как угодно. Но остается вопрос к форме Леона – он не так часто появлялся на поле, чтобы с уверенностью говорить о его кондициях. Денисов способен потянуть роль сменщика, и только Рыбус смотрится из рук вон плохо.

Высокая конкуренция в линии атаки

Наконец-то набирает форму Антон Зиньковский – на его счету второй мяч «Спартака», забил он вследствие индивидуального прохода. Экс-вингеру «Крыльев» ранее приходилось бороться за место в основе с Квинси Промесом (оба предпочитают левый фланг) – но теперь россиянин обретает себя и справа.

По Бальде видно, что он еще не набрал форму – но заметно и то, что за счет индивидуального мастерства сенегалец способен принести пользу у чужих ворот. Форвард опускался под пас от полузащитников, включал скорость – проблемы возникали из-за того, что он не попадал в темп атаки или его накрывал соперник.

Сложность в том, что сейчас у «Спартака» крайне высокая конкуренция в группе атаки. Справа, кроме Зиньковского, теперь выходит Соболев. В центре образуется конкуренция между Бальде и Николсоном, в нее вклинивается Мелёшин. И это еще не говоря о Викторе Мозесе и Михаиле Игнатове. Хотя это приятная головная боль.